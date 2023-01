Presidentes del Senado y la Cámara pedirán investigar a Polo Polo

El representante Miguel Polo Polo convocaría una marcha en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Mauricio Alvarado

Desde que empezó su campaña para aspirar a la Cámara de Representantes, hasta la fecha, ocupando ya una curul gracias a los cerca de 35 mil votos que sacó en las elecciones legislativas del año pasado, Miguel Polo Polo ha hecho comentarios peyorativos en contra del Gobierno y sus altos funcionarios. Por ese mismo hecho, los presidentes de Cámara y Senado pedirán que sea investigado.

(Lea: Clientelismo y corrupción: los riesgos de tener tantos partidos y poco control)

En anteriores ocasiones, específicamente en julio de 2022, comentarios emitidos por Polo Polo contra la vicepresidenta Francia Márquez pasaron de las redes sociales al ámbito legal. En concreto, la Fiscalía citó a conciliar a las partes porque el congresista fue acusado de injuria por decirle a Márquez “estafadora”. En agosto, el proceso derivó en la declaración del congresista aceptando que “en efecto, utilizamos palabras que llegaron a ofender a la señora vicepresidenta”. Actualmente, un nuevo comentario del legislador podría ser revisado por diferentes entes.

El jueves, el representante de la curul afro en la Cámara manifestó que convocaría una marcha contra el Gobierno por el anuncio de la ministra de Minas, Irene Vélez, de parar las exploraciones petroleras en el país. “Pendientes porque convocaremos la marcha más berraca que este país haya visto”, dijo, pero acompañó la noticia con palabras como “guerrillero” contra el primer mandatario. “O el guerrillero y su gabinete de corruptos y delincuentes se aquietan o nosotros los colombianos los aquietamos”, agregó.

Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país y nosotros solo quejándonos en redes. Llego la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este gobierno — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 19, 2023

Para los congresistas Roy Barreras y David Racero, presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, el mensaje de Polo Polo iría más allá del derecho a la protesta y rayaría con delitos.

(Lea también: Persecución a Iván Velásquez en Guatemala…y arranca la campaña presidencial)

“Una cosa es el legítimo derecho a la oposición y otra incitar al delito, a la sedición, acalumniar impunemente haciendo daño a las instituciones”, aseveró Barreras. En ese sentido, expresó que pedirá a la Corte Suprema de Justicia para que actúe y “determine si estas afirmaciones del señor Polo Polo configuran o no un delito que merezca reproche penal”.

A su turno, el presidente de la Cámara dijo que llevaría el caso a la Comisión de Ética del Congreso para que allí sea dirimido. “Reiterativas afirmaciones soeces de este personaje. Se acostumbró a hacer política a partir del show rastrero. Creo que la mejor forma de responder es ignorarlo, pues infecta la política. Pero esto amerita investigación por la Comisión de Ética, la cual, como presidente, solicitaré”, señaló.

Miguel Polo Polo les respondió

Al respecto, ambos corporados no dieron más datos sobre cuándo harán dichas solicitudes a la Comisión de Ética y a la Corte Suprema de Justicia. Quien sí respondió estas pretensiones fue el representante Miguel Polo Polo.

El congresista por la curul afro le dijo al presidente del Senado que debía buscar la definición de la palabra sedición y lo relacionó con delitos. “No se equivoque, acá el delincuente es quien se robó Caprecom y la ESAP, no yo. Los de derecha no quemamos policías, ni reventamos Transmilenio y empresas, los violentos son ustedes, los de izquierda. No le tengo miedo a sus amenazas. Y más bien busque que es sedición, ¡ignorante!”, expresó en Twitter.

(Conozca: Ya son siete testimonios contra Víctor de Currea que hablan de violencia sexual)

Asimismo, Polo Polo ha reiterado su convocatoria a salir a marchar y ha logrado el respaldo de varios usuarios de Twitter tanto para la protesta, como para la pelea que ha cazado con Barreras y Racero.

“Se viene la gran movilización en contra de este desgobierno empobrecedor. Colombia se levantará contundente para gritar no más socialismo. El guerrillero y sus ineptos están acabando con el país”, agregó.

¡Tiene q haber un paro nacional! Todas las empresas minero energéticas y sus empleados a las calles contra la ministra, todos los taxistas y mototaxistas a las calles por el costo de la gasolina, los camioneros ya saben! Es una aberración el costo de los peajes. No nos joderan! — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 19, 2023

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político