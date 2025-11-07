El presidente Petro puso condiciones para reanudar relaciones con Israel

AME8297. PUERTO ASÍS (COLOMBIA), 15/10/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un evento protocolario de destrucción de armas este miércoles, en Puerto Asís (Colombia). Petro encabezó en el departamento de Putumayo un acto de destrucción de armas incautadas a los comandos de la frontera. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente, Gustavo Petro, hizo un nuevo pronunciamiento en su cuenta oficial de X, donde mencionó la posibilidad de “rehacer” las relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde octubre tras la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

Como era de esperarse, la propuesta no llegó sin condiciones. Petro sostuvo que solo estaría dispuesto a reactivar los lazos con el gobierno israelí si se pone en marcha un proceso de paz respaldado por las Naciones Unidas. En palabras del mandatario:

“Propuse en Medio Oriente que la fuerza de estabilización y convivencia en Palestina, mientras inician conversaciones de paz sobre los dos estados, debe estar bajo la bandera de las Naciones Unidas y garantizar elecciones libres en Palestina e Israel”.

Le puede interesar: Petro insiste en nuevas elecciones en Venezuela: “Bien harían Maduro y María Corina”

El jefe de Estado agregó además: “Estamos listos a rehacer relaciones diplomáticas con Israel si se inicia el proceso de paz”.

Propuse en medio oriente que la fuerza de estabilización y convivencia en Palestina, mientras inician conversaciones de paz sobre los dos estados, debe estar bajo la bandera de las Naciones Unidas y garantizar elecciones libres en Palestina e Israel.



Estamos listos a rehacer… https://t.co/S9VIzlK0yJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 7, 2025

El trino del presidente Petro se originó como reacción a un artículo de Al Jazeera English, en el que se destacaron recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el medio, el mandatario norteamericano habría anticipado que su gobierno evalúa encabezar en el corto plazo una coalición internacional destinada a operar en Gaza, en medio del cese al fuego que actualmente rige en la zona de conflicto.

Le puede interesar: Estos son los precandidatos que más dinero pautan en redes sociales

Un cambio de tono tras meses de tensión

La declaración marca un giro en la postura oficial de Petro, quien desde el inicio de la escalada del conflicto ha mantenido una línea crítica hacia el liderazgo de Benjamín Netanyahu, a quien ha señalado de cometer actos de “genocidio”.

Estos comentarios no fueron bien recibidos por el país de Medio Oriente, lo que llevó a una ruptura total de relaciones diplomáticas, acompañada por la expulsión del personal israelí acreditado en Colombia y la suspensión del tratado de libre comercio entre ambos países.

Ahora, con el nuevo mensaje del presidente, Colombia podría sumarse al debate sobre a paz entre Israel y Palestina, el cual se da en medio de un panorama internacional marcado por el creciente aislamiento diplomático de Tel Aviv y los esfuerzos de la ONU por promover un alto al fuego en Gaza.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.