Esta será la agenda del presidente Gustavo Petro durante su viaje a Japón

El presidente Gustavo Petro estará en Japón hasta el próximo domingo, 7 de septiembre. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro inició su viaje diplomático número 64 este mes de septiembre con destino Tokio, Japón. En la que será su primera visita a este país, y sexta al continente asiático, el mandatario nacional buscará el fortalecimiento de las relaciones con el Gobierno de este país que ha tenido numerosos acercamientos con Colombia en los últimos años.

Su agenda empezará con un encuentro con la Liga Parlamentaria de la Amistad Japón-Colombia en la oficina de la Cámara de Representantes, en el que busca seguir estrechando lazos que se han tejido desde hace más de 12 años. Será el segundo encuentro entre estas delegaciones durante el año, recordando que en el pasado mes de abril la entonces canciller Laura Sarabia recibió a esta misma comitiva. Se prevé la continuidad de diálogos en aspectos como la transición energética, comercio, inversión y tecnología.

Le puede interesar: “Definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso”: Petro por elección de magistrado

Culminado esta reunión, Petro se reunirá con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, con quien el alto Gobierno colombiano ha mantenido relaciones constantes, rememorando que el mandatario nacional ya se había reunido en enero con Matsuyama Masaji, delegado de ese país, y en donde también se abordó transición energética e inversión.

Después, el presidente, asistirá a la Expo Osaka 2025, donde Colombia tiene presencia con exposiciones de agro para buscar ampliar la oferta de este sector en mercados asiáticos y a través de la Casa Colombia. A su llegada Petro tendrá presencia en el pabellón Japón y posteriormente pasará al pabellón del país. Luego, su agenda marca la asistencia a la Ceremonia del Árbol de Colombia en el Bosque de las Civilizaciones.

Durante su visita diplomática, que se extenderá hasta el 7 de septiembre, Gustavo Petro también seguirá en compromisos de eventos internacionales asistiendo al pabellón Arabia Saudita en el marco de Visión 2030; ‘The Future City’ en el pabellón homónimo; la visita al pabellón de China en la misma Expo Osaka; y finalmente, organizado por ese mismo país, el mandatario estará en el pabellón de exposición a la mujer.

Le sugerimos: Benedetti será ministro delegatario durante viaje del presidente Petro a Japón

Mientras el mandatario cumple con esta agenda, Armando Benedetti, ministro del Interior, cumplirá funciones delegatarias, como ya lo hizo en mayo, cuando Petro acudió a la posesión de Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.