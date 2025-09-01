“Definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso”: Petro por elección de magistrado

El presidente Gustavo Petro vería con buenos ojos la candidatura de María Patricia Balanta. Foto: Presidencia de la República - Juan Cano

El presidente Gustavo Petro se refirió, a través de su cuenta de X, a uno de los eventos políticos claves esta semana: la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Aseguró que esta decisión será determinante para las alianzas políticas en el Congreso.

"La elección del la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República", dijo. Y agregó que no pueden “ceder a quienes han apoyado el fascismo”.

Su declaración llega en medio de las peleas partidistas por asegurar los votos para un candidato. Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Tobar son quienes integran la lista presentada por la Corte Suprema, y son los dos primeros nombres los que más suenan para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes.

Hasta la fecha, el que tiene el guiño de la oposición es Camargo y Balanta es el nombre que se está tratando de mover desde algunos sectores del Partido de la U e incluso tendría el apoyo del Gobierno. Si bien el exdefensor se había asegurado respaldos, eso está en veremos.

Las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical se irían por Camargo, así como algunos sectores del Partido Liberal y el Conservador. En todo caso, el voto es secreto y las cosas podrían complicarse.

