“Definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso”: Petro por elección de magistrado

El presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre la decisión que tomará el Senado este miércoles de la terna presentada por la Corte Suprema para el reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas.

Redacción Política
01 de septiembre de 2025 - 07:14 p. m.
El presidente Gustavo Petro vería con buenos ojos la candidatura de María Patricia Balanta.
El presidente Gustavo Petro vería con buenos ojos la candidatura de María Patricia Balanta.
Foto: Presidencia de la República - Juan Cano
El presidente Gustavo Petro se refirió, a través de su cuenta de X, a uno de los eventos políticos claves esta semana: la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Aseguró que esta decisión será determinante para las alianzas políticas en el Congreso.

"La elección del la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República", dijo. Y agregó que no pueden “ceder a quienes han apoyado el fascismo”.

Sugerimos: Pacto Histórico organizará debates entre precandidatos presidenciales

Su declaración llega en medio de las peleas partidistas por asegurar los votos para un candidato. Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Tobar son quienes integran la lista presentada por la Corte Suprema, y son los dos primeros nombres los que más suenan para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes.

Hasta la fecha, el que tiene el guiño de la oposición es Camargo y Balanta es el nombre que se está tratando de mover desde algunos sectores del Partido de la U e incluso tendría el apoyo del Gobierno. Si bien el exdefensor se había asegurado respaldos, eso está en veremos.

Le puede interesar: Estos son los ruidos que han tocado la elección del magistrado de la Constitucional

Las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical se irían por Camargo, así como algunos sectores del Partido Liberal y el Conservador. En todo caso, el voto es secreto y las cosas podrían complicarse.

Por Redacción Política

