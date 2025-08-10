Empieza primer pulso del Gobierno en el Congreso con debate del Presupuesto para 2026

Presidente Gustavo Petro y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Presidencia

Este martes 12 de agosto arrancará el debate del Presupuesto General de 2026 en las comisiones económicas del Congreso, y con ello se medirá el respaldo del Legislativo al plan y las intenciones financieras que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro para culminar su período en la Casa de Nariño.

La sesión para darle inicio al trámite legislativo está agendada para las 9:00 de la mañana y se espera la asistencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora de Planeación Nacional, Natalia Molina; el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y del director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás.

El presupuesto de 2026 sería de $557 billones, pero para financiarlo faltan $26,3billones que el Gobierno espera recaudar con la ley de financiamiento/reforma tributaria que sería radicada este mismo mes, según dijo Hacienda.

La iniciativa que se someterá a discusión tiene un monto mayor al de los cálculos del anteproyecto, un asunto que es normal, pero que en las comisiones económicas generó malestar y que seguramente saldrá a colación en las próximas sesiones.

El Gobierno sabe que no la tiene fácil con estas dos células legislativas, pues previamente le hundió el Presupuesto General de 2025, obligando al presidente Petro a expedirlo por decreto. También tumbó la ley de financiamiento que estaba consignada para tapar un hueco fiscal de $12 billones en el presupuesto, que derivó en el aplazamiento de recursos en la mayoría de entidades del Estado.

Todo esto se da en momentos en que la Corte Suprema de Justicia ya tiene lista una decisión que apunta a que en una de las comisiones económicas se habrían comprado los votos de los representantes Wadith Manzur y Liliana Bitar (Partido Conservador), Karen Manrique (CITREP), Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), Julián Peinado y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal).

Los congresistas habrían hecho convenios por debajo de la mesa para votar favorablemente proyectos y peticiones sobre recursos económicos para el Gobierno y al parecer, todo era de conocimiento del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el viceministro Diego Guevara y la exasesora María Alejandra Benavides.

