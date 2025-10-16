Lo que no se vio en la agitada sesión de la Cámara que aprobó el presupuesto de 2026

Los representantes Alfredo Mondragón y Miguel Polo Polo chocaron en el debate del presupuesto. Foto: Archivo Particular

Aun si aprobó el presupuesto de 2026, el paso del proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro no fue sencillo en la Cámara de Representantes. En varias ocasiones el presidente de la Cámara, Julián López (La U), tuvo que llamar al orden por las discusiones que se dieron en el Salón Elíptico durante las 12 horas del debate.

Una de las partes más polémicas fue el cruce entre los representantes Miguel Polo Polo (de circunscripción indígena, pero muy cercano al uribismo) y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico). En un momento, en medio de la conversación empezó un fuerte cruce entre los dos aunque no fue por el presupuesto, sino por la inasistencia de Polo Polo a varios debates.

Mondragón retomó los recientes datos que entregó la senadora Esperanza Hernández (Pacto Histórico). La congresista aseguró que de 505 votaciones en plenaria, Polo Polo se ausentó de 317 de ellas y no llegó a 23 plenarias en un solo periodo (2024-2025). Además, ha faltado a 70 plenarias en total. En un momento, en medio de los gritos, ambos se grabaron mutuamente.

En medio de la fuerte discusión, incluso el representante López intervino y pidió que se mantuviera el foco en la discusión, que tampoco estuvo exenta de polémica. Particularmente, por la fuerte reducción al presupuesto de la Defensoría.

Siempre dicen que uno no se puede rebajar, pero a veces es necesario pegarle un chancletazo a las cucarachas 🪳

Alfredo Mondragón es de lo peorsito que tiene el congreso. pic.twitter.com/fqSxZ8ojJM — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) October 16, 2025

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó que “con un recorte de COP 59.530 millones, la Defensoría tendrá 5 % menos de presupuesto en el 2026 con respecto al año 2025. El recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión: 30 % menos en 2026, respecto del presupuesto de inversión de 2025. Eso no es todo, adicionalmente, este recorte representa COP 151.222 millones menos de lo que la Defensoría del Pueblo había solicitado para garantizar adecuadamente su trabajo el próximo año. Esto es 11,2 % menos del presupuesto solicitado por nuestra entidad”.

Al revisar el presupuesto de 2025 se encuentra que la Defensoría tuvo COP 1,25 billones, mientras que para el próximo año tendría COP 1,19 billones. La principal diferencia es en el presupuesto de inversión que se reduciría en COP 37.000 millones pasando de COP 122.300 millones a COP 85.610 millones.

Hasta el próximo 20 de octubre hay plazo para que finalice la discusión y, luego, si el Ejecutivo consigue mantener los votos, seguiría la conciliación que tendría que darse ese mismo día, es decir, el próximo lunes.

