Estalla pelea en la coalición de cristianos y centro por cabeza de lista al Senado

Durante la presentación de la Coalición Ahora Colombia, integrada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso de cara a las elecciones al Congreso de 2026. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Coalición Ahora Colombia conformada por Mira, Dignidad y Compromiso (de Sergio Fajardo) y Nuevo Liberalismo (de Juan Manuel Galán) anunciará a finales de esta semana cómo será su lista al Senado y cómo se conformarán las listas para la Cámara de Representantes. Sin embargo, hay polémica por quién encabezará el primer renglón al Senado.

En la mañana de este jueves, se dijo que Alejandro Gaviria, exministro de Educación del gobierno del presidente Gustavo Petro, sería la cabeza de lista al Senado de la coalición. Además, el exsenador Jorge Robledo volvería al Capitolio siendo el segundo nombre en esa lista. Pero esa confirmación aún no se ha dado.

Puede leer: Gobierno apostó por las plenarias del Congreso para salvar sus proyectos en año electoral

Según le confirmaron a reporteros de este diario, el anuncio oficial de cómo será la lista al Senado será el próximo viernes, durante un evento en Valle del Cauca. No obstante, aún hay negociaciones. Desde el Mira, por ejemplo, insisten en que la cabeza sea la hoy senadora Ana Paola Agudelo. Además, porque, como indicaron en Blu Radio, desde el sector que dirige Sergio Fajardo aún no se habría aceptado el nombre de Gaviria. Es de recordar que, en 2022, Fajardo y Gaviria se enfrentaron en la llamada Coalición de la Esperanza por la candidatura presidencial y fueron varios los desencuentros públicos que tuvieron.

Otro punto en discusión tiene que ver con que uno de los acuerdos de la coalición es que no aceptarían a alguien que hubiera sido cercano al petrismo. Desde el Mira ven con suspicacia que Gaviria, precisamente, haya sido el primer ministro de Educación de Petro, aún cuando hoy sea un fuerte opositor del Ejecutivo, sobre todo, en temas relacionados con el sistema de salud y la reforma a esta que está promoviendo la Casa de Nariño.

También: Aprobación del presupuesto dependerá del quórum en el Senado: así está el pulso

En todo caso, ya hay nombres que se conocen. Como lo contó recientemente El Espectador, uno de los que llegarán, por invitación de Juan Manuel Galán, será el empresario Tulio Gómez –quien fuera dueño del América de Cali–. También entraría el exrepresentante caleño Juan Fernando Reyes Kuri y el exsenador Horacio José Serpa. Además, la hoy representante Jennifer Pedraza (Dignidad) daría el salto al Senado, luego de su primer periodo en el Capitolio.

Pero estos no son los únicos movimientos que se han dado de cara a la elección del próximo 8 de marzo al Congreso. Otra coalición está buscando protagonismo en el agitado tablero electoral. La Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción (ALMA) presentará, después de meses de reuniones para dejar en firme lo que será su plataforma política, los acuerdos con los que buscan superar el umbral de votación en los comicios de 2026.

Le puede interesar: Se alista otra coalición de centro para entrar al tablero electoral de 2026

Son ocho partidos con personería jurídica y 25 movimientos significativos de ciudadanos los que integran la coalición. Entre ellos, Alianza Democrática Amplia (ADA) del senador Paulino Riascos, el partido cristiano Colombia Justa Libres, Colombia Renaciente, ASI y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, del fallecido Rodolfo Hernández. Su objetivo es lograr al menos un millón de votos y seis senadores.

En el caso del Centro Democrático, como se ha contado, continúa en la evaluación de los interesados que buscan llegar al Congreso con el aval del uribismo. Y en el caso del Pacto Histórico, en la consulta del 26 de octubre también se votará para decidir cómo se armarán las listas al Senado y algunas de la Cámara.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.