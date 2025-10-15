Hay polémica por aumento en presupuesto de la Presidencia y disminución en otras entidades

Ministro de Hacienda durante el debate sobre el presupuesto nacional en la Cámara de Representantes el 11 de septiembre de 2025 Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La discusión del Presupuesto General de la Nación de 2026 se retomó en el Congreso y ya hay varias alertas. Principalmente, en lo concerniente al aumento de los recursos en varias entidades que no fueron aprobadas por las comisiones económicas de Senado y Cámara en el primer debate.

El presupuesto llega al debate con una reducción de COP 10 billones pasando de COP 556,7 billones a COP 546 billones, aunque hay quienes piden una reducción aún mayor para que no se necesite una ley de financiamiento, como la propuesta por el Ejecutivo.

Uno de los principales cambios es en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de Angie Rodríguez. En el primer debate se aprobó un presupuesto para la entidad por COP 1,11 billones. Pero para segundo debate llegó a COP 1,40 billones, lo que supondría un aumento de COP 280.000 millones. La alerta que han hecho congresistas que se oponen al gobierno del presidente Gustavo Petro es que se destinaría a la campaña de las elecciones de 2026.

Puede leer: Cepeda y Corcho reiteran que van a la consulta, Quintero insiste en bajarse

“El presupuesto sigue inflado. COP 546 billones es mucho más de lo realista. Prendo la alarma. Se necesita un candado porque, de hundirse la ley de financiamiento, el gobierno puede salir a endeudarse por COP 16 billones. Al Dapre le asignan COP 280 mil millones adicionales, que se manejan sin control, sin un rubro específico y en plena ley de garantías”, dijo la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde).

Y el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) aseguró: “¡Descaro monumental! ¡El proyecto de presupuesto de Petro para el 2026 le mete COP 300.000 millones de pesos en funcionamiento al Dapre!”.

¡DESCARO MONUMENTAL!



¡El proyecto de presupuesto de Petro para el 2026 le mete 300 mil milllones de pesos en funcionamiento al DAPRE!



El DAPRE de Lizcano, de Carlos Ramón, de Alfredo Saade pic.twitter.com/zinoayy526 — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) October 15, 2025

También: Estas son las fechas claves para cuatro semanas que impactarán en las elecciones de 2026

En contraste, otras entidades vieron una reducción significativa en su presupuesto. Por ejemplo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó que “con un recorte de COP 59.530 millones, la Defensoría tendrá 5 % menos de presupuesto en el 2026 con respecto al año 2025. El recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión: 30 % menos en 2026, respecto del presupuesto de inversión de 2025. Eso no es todo, adicionalmente, este recorte representa COP 151.222 millones menos de lo que la Defensoría del Pueblo había solicitado para garantizar adecuadamente su trabajo el próximo año. Esto es 11,2 % menos del presupuesto solicitado por nuestra entidad”.

Al revisar el presupuesto de 2025 se encuentra que la Defensoría tuvo COP 1,25 billones, mientras que para el próximo año tendría COP 1,19 billones. La principal diferencia es en el presupuesto de inversión que se reduciría en COP 37.000 millones pasando de COP 122.300 millones a COP 85.610 millones.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.