Cepeda y Corcho reiteran que van a la consulta, Quintero insiste en bajarse

El 26 de octubre, el senador y la exministra de Salud se medirán en las urnas para elegir un precandidato entre ambos. El presidente Gustavo Petro dijo que votará en la consulta.

Redacción Política
15 de octubre de 2025 - 03:53 p. m.
Exalcalde de Medellín Daniel Quintero, senador Iván Cepeda y exministra de Salud Carolina Corcho.
Foto: El Espectador
El senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho ratificaron que sí irán a la consulta del próximo 26 de octubre. En todo caso, el congresista le pidió al Consejo Nacional Electoral que deje una constancia escrita que certifique que quien gane en las votaciones dentro de 12 días podrá participar en la consulta del Frente Amplio del próximo 8 de marzo.

El presidente Gustavo Petro, además, insistió en que la consulta se realizará: “La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre”.

Puede leer: ¿Se mantiene la consulta de la izquierda? Esto es todo lo que sabe

En una rueda de prensa, Cepeda afirmó que “el Pacto Histórico es la única fuerza política que ha asumido el reto de ir a la democracia directa. El 26 de octubre habrá consulta, tanto para Congreso como para las elecciones que definirán quién será la precandidata o el precandidato del Pacto en marzo”.

A renglón seguido, insistió en que “nosotros pusimos como condición al Consejo Nacional Electoral (CNE) que esta sería una consulta partidista y que la persona no queda inhabilitada para participar en la consulta del Frente Amplio. Ese asunto debe quedar por escrito, no simplemente como una promesa o un comentario. Por escrito”.

También: Registraduría avaló 44.000 testigos electorales para elecciones a consejos de juventud

También cuestionó lo que, a su juicio, han sido una serie de “impedimentos” que permitan consolidar el proceso del Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026: “A cada paso que damos surgen 10.000 reparos, problemas, dificultades, se citan normas, en fin. Entonces lo que uno no ve es una disposición de un órgano que debería estar para que se facilite la participación ciudadana en los procesos electorales que no está dispuesto a eso, sino más bien lo otro. ¿Cómo obstruye la participación electoral?”.

Por su parte, la exministra Carolina Corcho aseguró que “seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir [sic] con lo que le corresponde”. Y añadió: “En el propósito de construir el proceso Democrático de las listas a Congreso del Pacto Histórico, solicito a todos y todas las precandidatas y precandidatos, sin distingo, inscritos legalmente, que se pronuncien frente al registrador Penagos para que se corrija el tarjetón”.

Le puede interesar: Fantasma de la expropiación de tierras revivió pulso entre Gobierno y la oposición

Sobre los tarjetones, Cepeda afirmó: “Se han impreso unos tarjetones, hay candidatos y precandidatos que han recorrido el país, han invertido dinero, o sea que la pregunta es si alguna persona puede estar incurriendo en un prevaricato por estar intentando bien sea deteriorar el patrimonio público o de alguna manera obstruir la democracia”.

A su vez, Corcho pidió “reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta”.

Además: “El torbellino político nos coge y nos arrasa”: Patiño por empujón a contratos de paz

Por su parte, Daniel Quintero envió una carta al registrador Hernán Penagos para que, si no se reimprimen los tarjetones, sus votos no sean tenidos en cuenta. “Cuando presenté mi inscripción, lo hice en el marco de una consulta partidista, bajo reglas claras y acordadas entre los precandidatos. Sin embargo, el proceso ha sufrido un cambio sustancial de reglas, pues ahora se ha transformado en una consulta interpartidista”.

También reiteró la solicitud de que se reimpriman los tarjetones, toda vez que “la pregunta consignada fue redactada de manera errónea, afirmando que la consulta era ‘para elegir candidato a la Presidencia’ y no para definir la participación en la consulta del Frente Amplio”. Y, finalmente, solicitó que, si no se imprimen nuevas tarjetas, “no se cuenten los votos depositados a mi nombre”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

usucapion1000 .(15667)Hace 5 minutos
Los aspirantes Cepeda y Corcho ambos son excelentes, honestos, auténticos y conocen bien los intríngulis del estado colombiano, los problemas de las regiones y sus posibles soluciones. Ojalá hagan equipo. Son lo mejor de lo mejor.
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 28 minutos
Quintero tomó una decisión razonable; no hablo de ética porque él desconoce ese concepto filosófico.
Eduardo Galeano López(34409)Hace 31 minutos
Qué hacer con los más demócratas, la una cree que con todo el daño a la salud, hecho en su malogrado ministerio va a alcanzar la gran mayoría de votos? Eso si es soñar despierto, El de Medellín, envuelto en nubes de corrupción incomcebibles para un individuo que se dice inteligente. Cepeda se está dejando enredar innecesariamente. vaya la política colombiana, para nada esperanzadora.............................
