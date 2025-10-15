Cepeda y Corcho reiteran que van a la consulta, Quintero insiste en bajarse

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero, senador Iván Cepeda y exministra de Salud Carolina Corcho. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho ratificaron que sí irán a la consulta del próximo 26 de octubre. En todo caso, el congresista le pidió al Consejo Nacional Electoral que deje una constancia escrita que certifique que quien gane en las votaciones dentro de 12 días podrá participar en la consulta del Frente Amplio del próximo 8 de marzo.

El presidente Gustavo Petro, además, insistió en que la consulta se realizará: “La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre”.

Qué derrota ni que ocho cuartos. No me invente derrotas que no existen. sino en su mente La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre https://t.co/S3zZgcmOMy — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

Puede leer: ¿Se mantiene la consulta de la izquierda? Esto es todo lo que sabe

En una rueda de prensa, Cepeda afirmó que “el Pacto Histórico es la única fuerza política que ha asumido el reto de ir a la democracia directa. El 26 de octubre habrá consulta, tanto para Congreso como para las elecciones que definirán quién será la precandidata o el precandidato del Pacto en marzo”.

A renglón seguido, insistió en que “nosotros pusimos como condición al Consejo Nacional Electoral (CNE) que esta sería una consulta partidista y que la persona no queda inhabilitada para participar en la consulta del Frente Amplio. Ese asunto debe quedar por escrito, no simplemente como una promesa o un comentario. Por escrito”.

También: Registraduría avaló 44.000 testigos electorales para elecciones a consejos de juventud

También cuestionó lo que, a su juicio, han sido una serie de “impedimentos” que permitan consolidar el proceso del Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026: “A cada paso que damos surgen 10.000 reparos, problemas, dificultades, se citan normas, en fin. Entonces lo que uno no ve es una disposición de un órgano que debería estar para que se facilite la participación ciudadana en los procesos electorales que no está dispuesto a eso, sino más bien lo otro. ¿Cómo obstruye la participación electoral?”.

Por su parte, la exministra Carolina Corcho aseguró que “seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir [sic] con lo que le corresponde”. Y añadió: “En el propósito de construir el proceso Democrático de las listas a Congreso del Pacto Histórico, solicito a todos y todas las precandidatas y precandidatos, sin distingo, inscritos legalmente, que se pronuncien frente al registrador Penagos para que se corrija el tarjetón”.

Le puede interesar: Fantasma de la expropiación de tierras revivió pulso entre Gobierno y la oposición

Sobre los tarjetones, Cepeda afirmó: “Se han impreso unos tarjetones, hay candidatos y precandidatos que han recorrido el país, han invertido dinero, o sea que la pregunta es si alguna persona puede estar incurriendo en un prevaricato por estar intentando bien sea deteriorar el patrimonio público o de alguna manera obstruir la democracia”.

A su vez, Corcho pidió “reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta”.

Además: “El torbellino político nos coge y nos arrasa”: Patiño por empujón a contratos de paz

Por su parte, Daniel Quintero envió una carta al registrador Hernán Penagos para que, si no se reimprimen los tarjetones, sus votos no sean tenidos en cuenta. “Cuando presenté mi inscripción, lo hice en el marco de una consulta partidista, bajo reglas claras y acordadas entre los precandidatos. Sin embargo, el proceso ha sufrido un cambio sustancial de reglas, pues ahora se ha transformado en una consulta interpartidista”.

He solicitado oficialmente a la Registraduría que si la consulta irregular sigue adelante, mis votos no sean contados por los jurados en todo el país. Vamos a las elecciones del próximo año. Vamos a resetear la política. pic.twitter.com/ODNnVCCAtX — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

También reiteró la solicitud de que se reimpriman los tarjetones, toda vez que “la pregunta consignada fue redactada de manera errónea, afirmando que la consulta era ‘para elegir candidato a la Presidencia’ y no para definir la participación en la consulta del Frente Amplio”. Y, finalmente, solicitó que, si no se imprimen nuevas tarjetas, “no se cuenten los votos depositados a mi nombre”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.