Estas son las discusiones claves que habrá en el Congreso tras semana de receso

El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para enfrentar una de las semanas más fuertes en el Congreso, pues quiere lanzar sus cartas para que no naufraguen los tres ejes legislativos prioritarios para el cierre de su administración: la reforma a la salud, el presupuesto de 2026 y la controvertida ley de sometimiento.

La primera discusión se retomará en la Comisión Séptima del Senado con la reforma a la salud. Las cargas en esta célula están divididas en cinco votos de respaldo a la ponencia de archivo presentada por Centro Democrático, cinco a la positiva de la bancada oficialista, y tres respaldos a la ponencia alternativa.

Con el presupuesto, la meta de la oposición está en restar COP 16 billones. Esto se sustenta en los riesgos que han advertido desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alrededor de las finanzas del país. Además, se estima que a la Comisión Primera de Cámara llegue la ponencia sobre el proyecto de ley que busca crear un marco normativo diferenciado para las organizaciones criminales que se encuentran en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Pero esos tres proyectos no serán los únicos que se discutirán en el Capitolio durante esta semana. En la plenaria del Senado este martes, por ejemplo, habrá un debate de control político sobre “la situación actual del Icetex”, particularmente en temas como créditos educativos, retrasos en desembolsos de matrículas y medidas de sostenibilidad financiera de la entidad, entre otros.

Para el miércoles están citados a debate en la Comisión Tercera del Senado el ministro de Minas, Edwin Palma; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el director de la CREG, Baisser Antonio Jiménez, para que respondan sobre “el estado actual de la política energética nacional, los avances en la producción, distribución y regulación del gas natural”, en medio de una eventual amenaza de racionamiento.

En cuanto a la Cámara, este martes en la Comisión Primera iniciará la discusión de un proyecto para la creación del departamento 33 de Colombia: el Litoral Pacífico. En la Séptima, debate de control político sobre atención a los afiliados de Nueva EPS. Además, en la plenaria se discutirá la creación de la universidad de la Procuraduría. Y el miércoles en la Segunda se debatirá sobre la descertificación de Colombia por Estados Unidos. Para ello han sido citadas la canciller Rosa Villavicencio; la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También está invitado el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

