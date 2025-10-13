Estas son las dos fechas que tienen en guardia a los sectores políticos de cara a 2026

Izquierda, derecha y otros sectores se mueven por las elecciones de 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Todas las fuerzas políticas, en especial las de izquierda y derecha, están expectantes por los resultados que arrojen las encuestas que se comenzarán a conocer a partir del próximo 1° de noviembre, cuando se levantará la veda legal que hay en el país que impide que se conozcan sondeos de intención de voto hasta tres meses antes de que comience el período de inscripción de candidatos presidenciales.

La razón es que esas mediciones serán un primer filtro para saber quiénes se quedaron sin aire en la búsqueda de un cupo en el tarjetón de 2026, con el que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Se espera que en las dos primeras semanas de noviembre se conozcan las primeras mediciones y que se refleje su impacto en las movidas de los partidos y coaliciones.

Y, en paralelo, el Gobierno, que busca la reelección de la izquierda, se está moviendo con toda celeridad para que la contratación del Estado quede andando antes de que el próximo 8 de noviembre quede en firme la Ley de Garantías que lo frena todo. Esta medida pone límites a la contratación directa y a los convenios interadministrativos, por lo cual varias entidades están acelerando sus procesos.

Además, en el calendario está la consulta del Pacto Histórico, programada para el domingo 26 de octubre. En las toldas petristas se mantienen firmes en elegir a un candidato único entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero; sin embargo, todavía hay dudas de si el mecanismo elegido será una consulta interna o interpartidistas y cuál será el impacto de la decisión en una eventual consulta más amplia, como la del llamado “frente amplio”.

“El 26 de octubre son las elecciones de consulta al pueblo colombiano sobre qué candidatos, de los propuestos, quieren para las listas al senado, la cámara y la Presidencia de la República por el Pacto Histórico. Quienes quieran acercarse a votar en los puestos de votación contarán con las garantías democráticas del Estado colombiano (...) será el primer ensayo general de garantías de seguridad para las diferentes elecciones del año entrante”, dijo el presidente Petro este lunes.

En la oposición también se gestan varios movimientos. Para este martes 14 de octubre está previsto un encuentro decisivo entre los cinco aspirantes presidenciales del Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Según conoció este diario, el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, es quien está a cargo de los detalles y de los contactos con cada uno de los precandidatos.

El objetivo de la reunión es definir de una vez por todas las fechas de la encuesta que dará el nombre del candidato único, quien, muy seguramente, se sumará a otros bloques de derecha para una consulta interpartidista en marzo próximo. En las toldas uribistas saben que esta decisión es una contrarreloj, pues son conscientes de que en otras esquinas políticas, particularmente en el Pacto Histórico, ya hay procesos avanzados para elegir candidatos al Congreso y a la Casa de Nariño.

De hecho, varias figuras de este partido han señalado que la encuesta debería estar lista antes del 8 de diciembre, pues esa es la fecha en la que se cierran las inscripciones de candidatos al Congreso. Si para ese entonces el Centro Democrático ya tiene precandidato presidencial, los otros cuatro aspirantes estarán a tiempo de decidir si se lanzan o no a la carrera por una curul en el Legislativo.

