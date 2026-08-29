Esta es la respuesta de Petro a las críticas del gobierno por el presupuesto que dejó

El expresidente Gustavo Petro durante la presentación del 'Gabinete por la vida'. Foto: EFE - Pablo R. Seco

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Luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentara un presupuesto para 2027 de COP 636 billones, argumentando que el proyecto de Gustavo Petro dejó desfinanciados varios sectores, el expresidente respondió con un mensaje en su cuenta de X. Este sábado, el también jefe político del Pacto Histórico defendió su gestión fiscal y cuestionó varios puntos de las cuentas hechas por el nuevo gobierno para el próximo año.

“La anunciada reducción del presupuesto presentado en julio pasado por COP 575,6 billones, con la supuesta reducción del gasto público, no fue más que un anuncio para los titulares de medios. Presenta el nuevo gobierno un presupuesto de COP 635 billones, con un incremento de 52,9 billones respecto al presentado por el gobierno Petro y se derrumban todas las falacias que habían expresado”, dijo en su trino.

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De acuerdo con el exmandatario, el nuevo presupuesto tiene el problema de que su fuente de financiación es el endeudamiento “inusitado del país” y que incluye todos los gastos para la reconstrucción del terremoto sin fuentes de financiación claras, más allá de los créditos. En este punto aseguró que a él lo cuestionaban por endeudar al país, pero que las nuevas cifras confirman que, a su juicio, le estaba dando un buen manejo a estos asuntos.

Sobre el presupuesto que alcanzó a radicar y luego fue rechazado por el Legislativo, Petro señaló que su administración reconocía la existencia del desequilibrio fiscal y por eso planteó una tributaria de COP 22 billones para el próximo año, COP 32,7 billones en 2028, COP 34,9 billones en 2029 y COP 37 billones en 2030. Agregó que ese era un modelo de tributación progresiva enfocado en las altas rentas y patrimonios.

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“El nuevo gobierno no solo incrementa el gasto, sino que plantea una perspectiva de insostenibilidad de las finanzas públicas, que solo se maneja a través de endeudamiento público, con lo cual solo resuelve la inmediatez de las necesidades de recursos y socializa el costo del ajuste fiscal en toda la población, con un endeudamiento que elevará de manera extraordinaria el servicio de la deuda, reduciendo la capacidad de inversión social del presupuesto”, agregó el expresidente.

Sobre los señalamientos de sectores desfinanciados, Petro aseguró que, por ejemplo, en el caso de la salud, no reconocen el esfuerzo con el pago ajustado de las UPC a las EPS y que en el caso de los COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se debería hablar de subir el precio de los combustibles.

Finalmente, el expresidente Petro dijo que el gobierno De la Espriella “descubrió” que hay gastos que no se pueden modificar y planteó buscar otras opciones para atender la crisis del terremoto. “Muchos discursos, declaraciones y mentiras se dan por los funcionarios del nuevo gobierno, demostrando su inexperiencia e improvisación en el manejo de las finanzas públicas”, concluyó.

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