Presupuesto, Icetex y reforma a la salud: así será la agenda del Congreso

Con dos ponencias, positiva y negativa, y a la espera de un tercer documento que permita la discusión, la Comisión Séptima del Senado reanudará el debate de la reforma a la salud luego de cinco meses de audiencias, mesas técnicas y la presentación un aval fiscal por parte del ministerio de Hacienda que sigue generando interrogantes dentro de los parlamentarios.

En el primer punto para el martes 23 de septiembre está agendada una discusión que se llevará todos los focos. Aunque desde la mesa directiva en cabeza del senador Miguel Ángel Pinto (Liberal) se aseguró que habrá una reforma a la salud, sectores de la oposición buscarían frenar el trámite de este controvertido proyecto de ley que ya fue hundido una vez en esta misma célula.

Ahora sin el “bloque de los ocho” que también hundieron inicialmente la reforma laboral, la ponencia negativa radicada por los senadores uribistas Honorio Henríquez y Alirio Barrera será la primera que entre en discusión. A la par, la senadora Norma Hurtado (U) prepara un documento alternativo que sería radicado este lunes en la Comisión con la que se ajustaría sustancialmente el texto que salió de Cámara, sustentado especialmente en irregularidades con la pertinencia fiscal del proyecto.

Respecto a la Plenaria, se estima que esta semana retorne la discusión de la reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30, con miras a restructurar la financiación a las universidades públicas. Para lograr los acuerdos necesarios, el presidente del Senado, Lidio García, designó una subcomisión que estudiaría puntos que hoy generan división en la Cámara Alta.

Por otro lado, en la plenaria de la Cámara de Representantes se retomará la discusión de la reforma integral al Icetex. Este proyecto ha copado las últimas sesiones en esta corporación debido a la división que genera, especialmente en el sector pro-gobierno. No obstante, el articulado ya ha avanzado en varios de sus puntos, por lo que se estima, sea finalmente evacuado y aprobado al término de esta semana.

Asimismo, en la Comisión Primera también se continuará con el debate referente a la doble militancia, y que según conoció y reveló El Espectador en ediciones pasadas, podría favorecer sustancialmente al Pacto Histórico ante los condicionamientos emitido por el Consejo Nacional Electoral en medio del proceso de fusión en un único partido.

La iniciativa propone: “En caso de existir un acuerdo de coalición formalmente constituido o acuerdos programáticos, los candidatos podrán apoyar libremente las listas o candidatos de cualquiera de los partidos o movimientos políticos que hagan parte del acuerdo de coalición para cualquier elección a celebrarse en la misma fecha. El apoyo a candidaturas de partidos o movimientos políticos distintos únicamente podrá realizarse una vez formalizado el acuerdo de coalición o acuerdo programático”.

Finalmente, referente a la discusión del presupuesto, las comisiones Terceras y Cuartas volverán a sesionar de forma conjunta para dirimir las diferencias frente al reparto fiscal sobre un monto ya aprobado de 556,9 billones de pesos. Algunos sectores buscan la reducción en algunos ministerios que no han contado con ejecución, mientras se estudia la reforma tributaria.

En materia del seguimiento a las actividades de entidades y ministerios, la Comisión Primera de la Cámara convocó al ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, a la discusión presupuestal de esta cartera y las necesidades de la misma justo en medio del debate de los rubros para la nación en 2026.

De su parte, la Comisión Séptima en Cámara también citó a Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, para abordar las intervenciones y crisis estructural en el sistema. Finalmente, en la Comisión Segunda del Senado se citó a Paula Andrea Cepeda, directora del Instituto Nacional Agropecuario ICA; mientras en la Comisión de Ordenamiento Territorial fue citada la ministra de Vivienda, Helga Rivas.

También se adelantarán audiencias públicas en proyectos clave como la ley de sometimiento, pendiente de dos de estos encuentros en regiones; una para establecer el internet como un derecho fundamental en la Constitución; y para la regulación de datos personales.

