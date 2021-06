El senador Gustavo Petro aclaró que su trino no se trataba de Mockus ni su candidatura en 2010, sino de las candidaturas a alcaldías y gobernaciones en Cesar y Magdalena de esa época. Historia de una confusión en Twitter.

La confusión de un trino. Eso fue lo que pasó este fin de semana luego de que el senador Gustavo Petro, publicara en su cuenta de Twitter una respuesta de consideraciones suyas sobre el voto en blanco, elecciones y paramilitarismo. Sus palabras generaron malestar en varios políticos de la Alianza Verde, pero él manifestó que fue un malentendido por falta de comprensión lectora de los usuarios de dicha red social.

Todo surgió a raíz de los trinos de Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC, quien, en varios trinos, opinó que el voto en blanco no es una decisión antidemocrática y relacionó un trino de Petro de 2010 en el que se refiere a que esa opción electoral fue el inicio de la “lucha en Valledupar y Santa Marta contra el paramilitarismo”.

Haciendo un poquito de arqueología, se encuentran joyas que rompen los argumentos de los fanáticos.



Aquí, un tuit de Gustavo Petro, @petrogustavo, defendiendo el voto en blanco de quienes dicen que es antidemocrático.



(No soy defensor del voto en blanco, aclaro). https://t.co/b1tu0n8Msw — Mauricio Jaramillo Marín (@MauricioJaramil) June 26, 2021

@vtooto desde cuando el voto en blanco es antidemocràtico? Así comenzo la lucha en Valledupar y Santa Marta contra el paramilitarismo — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2010

El líder de la Colombia Humana respondió que para entender sus palabras de 2010 había que ponerse en contexto. “Defendí el voto en blanco en contra de los candidatos únicos del paramilitarismo en 2010. En 2018 el voto en blanco fue una complicidad con el uribismo. Si quienes votaron en blanco en 2018 se dieron cuenta de su error, los invito al Pacto Histórico”, dijo el sábado en la tarde. Su publicación prendió la discordia en varios congresistas y concejales de la Alianza Verde porque entendieron que hacía alusión a las elecciones presidenciales de 2010, en las que participaron Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Esa misma lectura hicieron medios como La Silla Vacía y este diario, en este caso porque la estructura de la redacción y las fechas daban a interpretar que sus comentarios iban dirigidos a las elecciones presidenciales.

(Contexto: Petro sugiere que Santos y Mockus fueron candidatos del paramilitarismo en 2010)

“Genuinamente espero que sea una equivocación cuando puso los años. Pues ni Antanas [Mockus] ni yo somos paramilitares y jamás hemos hecho apología a la ilegalidad. Las elecciones del 2010 fueron Presidencia y Congreso, no regionales”, comentó horas más tarde Katherine Miranda, representante verde y quien fue la fórmula al legislativo de Mockus. Miranda agregó que en caso de tratarse de un error de Petro, de todas maneras es un daño que le está causando a la imagen de ambos.

Tras una bola de nieve que se creció en Twitter y que se prestó para comentarios de todo tipo sobre a qué hacía alusión realmente el trino, Petro, también precandidato presidencial por la coalición Pacto Histórico, respondió que tergiversaron sus palabras por falta de compresión lectora y desconocimiento de la historia del país.

“Hay que tener absoluta falta de comprensión de lectura y una ignorancia de la historia reciente del país, para no darse cuenta que no me refiero a Mockus. Los candidatos únicos surgieron de la mano del paramilitarismo que mataba o amenazaba a sus posibles contrincantes. Ante las candidaturas únicas a alcaldías y gobernaciones que los paramilitares construyeron en el Cesar y el Magdalena, la ciudadanía respondió con un voto en blanco mayoritario que apoyé Pretender tergiversar mis palabras para crear malestar, es ruin y diría, ignorante”, escribió.

Adicional, le respondió a los medios y periodistas que infirieron que cuando hablaba de las elecciones de 2010 y el paramilitarismo se refería a Mockus y Santos. Desmintió esa lectura de su redacción del trino. “Los candidatos únicos, es decir sin rivales, los impuso el paramilitarismo en el Cesar y el Magdalena. Yo apoyé el voto en blanco contra ellos. Les solicito dejar de calumniar”, expresó, etiquetando a este diario.

Este es un titular mentiroso.



Nunca Mockus o Santos han sido candidatos únicos.



Los candidatos únicos, es decir sin rivales, los impuso el paramilitarismo en el Cesar y el Magdalena. Yo apoyé el voto en blanco contra ellos.



Les solicito dejar de calumniar srs @elespectador https://t.co/SxBtrRfbjz — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 27, 2021