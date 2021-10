Primer foro de precandidatos: uribismo arrancó su carrera presidencial 2022

Seguridad, erradicación de cultivos ilícitos, equidad, defensa de las Fuerzas Armadas y rechazo al Acuerdo de Paz firmado con las hoy desmovilizadas Farc, sobre todo a la JEP. Esos fueron, en líneas generales, los ejes de los discursos de los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático, que ayer se encontraron en el Hotel Tequendama de Bogotá, en el primero de los foros que realizará la colectividad por todo el país, durante los próximos dos meses, para escoger finalmente su candidato único a la jefatura del Estado en 2022.

Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, Paloma Valencia y Alirio Barrera tuvieron así la oportunidad de comenzar a conocer sus propuestas y, como era de esperarse, coincidiendo con la fecha de conmemoración de los cinco años del plebiscito por la paz, que ganó el “No”, este se convirtió en uno de los principales temas a abordar. Queda claro que el uribismo sigue firme con su postura de que lo que se dio después del 2 de octubre de 2016 fue un “robo” y en su idea de que se tiene que reversar gran parte de lo pactado en La Habana, por ejemplo, el que quienes fueron jefes de las Farc estén hoy sentados en el Congreso de la República.

“Hoy estamos celebrando cinco años de la mayor victoria de la historia de nuestro país en los últimos 50 años de la organización de la ciudadanía. El triunfo del ‘No’ fue el triunfo histórico de una sociedad”, aseguró Zuluaga, mientras que Cabal fue más directa en su arremetida contra la JEP, una de las instituciones pilares del Acuerdo: “Se inventaron un tribunal a la medida de las Farc, es el único tribunal del mundo diseñado por victimarios”. A su vez, Nubia Martínez, directora nacional del partido, enfatizó: “Hoy 2 de octubre nos volvemos a encontrar para confirmar que cuando adelantamos la campaña del ‘No’ era porque anticipábamos lo que hoy vive la nación, viendo estupefactos cómo criminales de lesa humanidad son congresistas de la República”.

La primera en intervenir fue la senadora Paloma Valencia. Con su acostumbrado tono vehemente, se refirió también al plebiscito por la paz como un “robo” del gobierno Santos, recalcando que cinco años después, el uribismo sigue firme “en la defensa de la libertad y la democracia, en la exigencia de la justicia y de la cárcel para los criminales de lesa humanidad”. La legisladora señaló que el narcotráfico y la minería ilegal son los peores enemigos del campo colombiano, advirtiendo que hay muchos campesinos “secuestrados por los grupos ilegales” y que la crisis de inseguridad que se vive en muchas ciudades y regiones del país obedece, en parte, al discurso de la izquierda en contra de las Fuerzas Armadas.

“Estamos aquí porque el compromiso de este partido es y sigue siendo la defensa de una Colombia libre, la defensa de una Colombia segura, la defensa de una Colombia equitativa, la defensa por una Colombia que respete y quiera al sector productivo”, manifestó Valencia.

Seguidamente, el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, en referencia al Acuerdo de Paz, aseguró que mientras en 2013 el país tenía 48.000 hectáreas de coca sembrada, en 2020 llegó a más de 143.000, lo que se debe a lo pactado en La Habana. Incluso responsabilizó al Acuerdo por la difícil situación de violencia que padecen actualmente algunas regiones en Colombia. “A 2020 había 4.300 hombres en las disidencias de las Farc, un incumplimiento por parte de la guerrilla y el desconocimiento de la voluntad popular de los colombianos”, agregó.

Según Nieto, es necesario implementar una estrategia para combatir el consumo de estupefacientes, en especial la cocaína, e insistir en la erradicación forzada, el uso del glifosato y proyectos de desarrollo rural frente a los cultivos ilícitos. Y cargó contra la JEP, advirtiendo que los miembros de la fuerza pública “están señalados por una jurisdicción que no es imparcial, impuesta por los victimarios. A la JEP hay que eliminarla o reformarla”. “Vamos a ganar, por nuestras ideas, por nuestro amor por Colombia, por la defensa de la seguridad”, concluyó.

El tercer turno fue para María Fernanda Cabal, que no escatimó en sus críticas a los medios de comunicación, a los que calificó como “precursores de las mentiras”. “Yo he tratado de recordar de todas las mentiras que nos dijeron y cómo sacaban publicidad en radio y televisión para financiar su campaña del ‘Sí’ (…) el Acuerdo de Paz nos iba a traer paz. No, qué bonita paz. ¿Se acuerdan como nos llamaron a nosotros? Los enemigos de la paz. Eso es rotulación inversa, nosotros que trabajamos por un país, terminamos rotulados por el gobierno de Juan Manuel Santos”, aseveró.

Según la senadora uribista, el Acuerdo con las Farc es “un texto político y además tiene un lenguaje inclusivo tan feo, no sé cómo no le pusieron el acuerdo o la acuerda”. Cabal se atrevió a afirmar que la cifra de las ejecuciones extrajudiciales, dada a conocer por la JEP, no es cierta: “Se inventaron 6.402 falsos positivos, pero el presidente (de la JEP) no publica la lista para demostrar que no es falso. Publiquen la lista. No deshonren más a los hombres que perdieron sus ojos, sus brazos, sus piernas y su vida por este país”. Y clamó por reformar o derogar el pacto de La Habana: “El Acuerdo o se reforma o se deroga. No queremos a las Farc con curules gratis en el Congreso. No queremos 16 curules para los victimarios”.

Cabal hizo también un llamado a la unidad del uribismo. “Yo quiero que esta sea la oportunidad, en este recinto, de unir con firmeza y sin miedo nuestras voluntades, para salvar a Colombia de los engaños del populismo, sin contemporizar con ningún progresismo”, dijo. Y concluyó: “Aquí está su partido, presidente Álvaro Uribe, aquí están los patriotas que agradecen su política de seguridad democrática y que honran su legado”.

Alirio Barrera, el exgobernador de Casanare y recién postulado precandidato presidencial en el Centro Democrático, recalcó en su discurso en que un hombre de campo y que su gobierno departamental ha sido la mejor de todas, reclamando igualmente por lo que considera fue un “robo” al país en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, pues no se escuchó la mayoría por el “No” a lo pactado con las Farc. “Se cumplen cinco años del robo de los votos por el plebiscito, hay más de nueve millones de víctimas esperando ser reparadas y se van a quedar esperando”, dijo.

El exmandatario insistió en el uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos y planteó la necesidad de una reforma a la justicia y una reforma al sistema migratorio en Colombia. “Lo que sí tengo de sobra es amor por esta patria y quiero trabajar por ella”, enfatizó Barrera.

Por último, Óscar Iván Zuluaga habló de reformar el Acuerdo de Paz, antes que eliminarlo. Y dijo que el primer cambio La primera reforma que implementaría sería que “quienes han cometido delitos atroces y de lesa humanidad, no puedan estar en el Congreso de la República y que las Farc cumplan lo que habían prometido para poder reparar a las víctimas”. El exministro de Hacienda centro su discurso en el tema de la seguridad, exponiendo los cuatro principios de lo que sería su política en este tema, a la que denominó “seguridad democrática 2.0″: “Entender la seguridad como un derecho humano. Binomio inseparable entre seguridad y justicia. Cooperación ciudadana. Prevención, control y rehabilitación”.

Abogó también por la defensa de la moral y la honra de las Fuerzas Armadas, planteando “emprender una lucha internacional contra las ONGs socialistas, que buscan acabar y deslegitimar a nuestras fuerzas de seguridad”. Y prometió combatir “con contundencia” al microtráfico, aplicando extinción de dominio ‘exprés’ a los lugares en los que se cometa este delito, para construir allí centros de rehabilitación y jardines infantiles. “A la delincuencia hay que atacarla de frente”.

“Los invito a que nos unamos todos por el bien de Colombia, por encima de las diferencias. Y que nos pongamos un reto: ganar la Presidencia de Colombia en 2022″, concluyó Zuluaga.

La agenda del Centro Democrático en este camino para escoger su candidato único a la jefatura del Estado proseguirá el próximo 10 de octubre con las convenciones departamentales y el 15 de octubre se llevará a cabo en Villavicencio la Convención Nacional de Mujeres. Posteriormente, atenderán un evento virtual en Bogotá y el 30 de octubre se celebrará la Convención de Jóvenes en Medellín. En noviembre, el 4, se realizará un encuentro semipresencial con colombianos en el exterior y el 13 de noviembre, en Cali, se realizará un foro de reactivación económica, mientras que el 20 de noviembre, en Santa Marta, comparecerán a un foro virtual de lucha contra la corrupción.

Finalmente, el 22 de noviembre, en Bogotá y de forma presencial, se llevará a cabo la elección formal del candidato. Y, pasados ocho días, el 30, se celebrará la convención nacional del Centro Democrático.