Gobierno Petro traza plan para “resignificar” la hoja de coca

El gobierno nacional avanza con su estrategia para promover una “resignificación” de la hoja de coca con el fin de acabar con el estigma de esta planta – comúnmente usada para la producción de cocaína - y con ello dar cumplimiento a su plan de gobierno de la lucha contra las drogas y la reivindicación de los pueblos ancestrales.

Así lo pudo saber El Espectador a través de un documento de la Cancillería al que tuvo acceso y en el que se especifican las condiciones para la contratación y producción de elementos con este fin. El proceso buscaría llevar a nivel internacional la historia e importancia de esta planta para los pueblos nativos en medio de un panorama en el que desde la Casa Blanca se ha endurecido el discurso contra los narcóticos, narcocultivos y la proliferación del consumo en el mundo.

El acuerdo interadministrativo que se suscribiría comprende la producción entre 3.000 y 5.000 ejemplares pedagógicos con afiches y libros en los que se precise el significado de esta planta para las culturas ancestrales en Colombia y el mundo. Los mismos serían entregados durante viajes diplomáticos, tanto del presidente Gustavo Petro como de altos funcionarios de la Casa de Nariño.

De acuerdo a lo estipulado en el documento, el coste ascendería a los $143.350 por unidad, con un valor total estimado que pasaría los $338 millones. Esta estrategia se suma a los esfuerzos de la administración Petro en el programa de sustitución de cultivos en la que el mandatario nacional ha destacado la importancia de trasladar a las economías lícitas a quienes cultivan esta planta, pero que termina en la producción de estupefacientes.

Está es la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de Coca según Naciones Unidas.



La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de Coca arranca desde el 2013.



No sé debe a mi gobierno. La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al… pic.twitter.com/rIGw590FK8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

Ahora bien, es de resaltar que esta intención de promoción de la hoja de coca no es nueva en la administración Petro, pues es una iniciativa que también ha sido fuertemente impulsada desde el ministerio de Cultura. En la cartera hoy dirigida por YannaiKadamanien el mes de julio ya se dio el primero de los pasos en esta estrategia durante el evento ‘Futuro Coca: Planta Tejedora de Mundos”, en las que se expuso parte de esta estrategia y la importancia de su regulación.

Congreso tomará parte

En el Capitolio Nacional el tema también tendrá repercusión. El representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) anunció la radicación de un proyecto que sostiene esta misma tesis: regular la siembra, transformación y la exportación de la coca en Colombia.

El parlamentario señala que en su proyecto se buscaría la promoción y regulación tanto de la planta como de la cocaína en sí con fines medicinales, culturales y recreativos. Por ello, propone el control de los cultivos de uso ilícito en el país, y a través de su legalización, comercializar con los países que muestren el interés en su adquisición.

“Queremos una industria en manos del Estado, donde sea el que diga dónde se puede sembrar, quiénes pueden producir, cómo se puede transformar y cómo podemos exportarle al mundo”, aseguró el congresista. Ocampo también hace parte de la bancada de congresistas que ha impulsado la regulación del cannabis medicinal, proyecto que no ha logrado su aprobación desde el Legislativo.

