Senado aprueba en quinto debate proyecto que reconoce al campesinado colombiano

Misael Baquero, líder campesino histórico del Sumapaz, territorio que en diciembre pasado fue una de las cuatro nuevas zonas de reserva campesina aprobadas por la Agencia de Tierras. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La modificación a la Constitución Política de Colombia que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección está más cerca de ser una realidad. Este miércoles, la comisión primera del Senado lo aprobó en el primer debate de la segunda vuelta, es decir en quinto debate. Al ser un proyecto de acto legislativo que reforma la carta política, aún le quedan tres debates para cumplir los ocho reglamentarios y materializarse.

Fueron 12 los senadores de la comisión que configuraron la mayoría absoluta y aprobaron el proyecto de acto legislativo: Álex López, Ariel Ávila, Óscar Barreto, Alejandro Carlos Chacón, Humberto de la Calle, Alfredo Deluque, Julián Gallo, María José Pizarro, Jota Pe Hernández, Aida Quilcué, Alejandro Vega y Paloma Valencia.

Sin embargo, esta última senadora fue crítica con algunos apartes del texto del proyecto y al final una de las expresiones que se iban a incluir fue retirada. Se trata de la afirmación que estipulaba que “el campesinado es sujeto político”, contemplada inicialmente en el proyecto. “Yo no entiendo la consagración del campesino como sujeto político, yo entiendo la consagración del campesino como sujeto de derecho. ¿Pero sujeto político? Me preguntaba qué querremos decir con esa nueva consagración. Creo que esas son expresiones que no aportan y que por el contrario crean un enorme ruido en torno a qué es lo que se quiere hacer”, fueron las palabras de la senadora Paloma Valencia en el debate.

La frase del proyecto, eliminando la palabra “político”, quedaría así: “el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección”.

Esta misma parlamentaria añadió un parágrafo al proyecto, que también fue acogido y el cual dirá: “La ley reglamentará entre otras cosas el derecho a que los campesinos puedan retirarse de la colectividad conservando el porcentaje de tierra que corresponda”.

Esas no fueron las únicas modificaciones que sufrió el texto en su debate en la comisión primera. De hecho, otro de los asuntos claves que traía el proyecto, integrar al bloque de constitucionalidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, fue eliminado.

Sin embargo, frente a esto último, se acordó que habrá una subcomisión que se encargará del estudio de la viabilidad jurídica y constitucional de integrar esa declaración, de cara al próximo debate del proyecto que se dará en la plenaria del Senado.

El avance de este proyecto que pasa ahora a su sexto debate es un nuevo aire para el movimiento campesino del país que se suma a otros hechos que se han venido dando en el Gobierno Petro: la aprobación de cuatro nuevas zonas de reserva campesina en los últimos meses o la Convención Nacional Campesina que se dio en diciembre pasado, en Bogotá.

Darío Fajardo, estudioso del tema agrario en Colombia y hoy viceministro de Desarrollo Rural, había dicho sobre este proyecto: “Colombia tiene una deuda histórica con sus campesinas y campesinos; son quienes nos han alimentado, quienes han preservado nuestro patrimonio ambiental, quienes ayudan a soportar este país. La reforma debe ser consonante con el reconocimiento mundial que se hace a las y los campesinos, no podemos quedarnos sin pagar esta deuda histórica”.