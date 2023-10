¿Qué dijo Petro sobre investigación de “Calzones” y supuesto plan para asesinarlo?

En mayo de 2022, El Espectador ya había revelado gran parte del cuestionado pasado de "Calzones" y su expediente judicial. Foto: Archivo

En menos de 24 horas, desde que RTVC Noticias, en alianza con Revista Raya revelaron que el empresario uribista, César Augusto Giraldo Montoya, conocido como “Calzones”, aparecía en investigaciones de la Fiscalía como narco de la banda La Cordillera, en Pereira, el presidente Gustavo Petro ha replicado 13 publicaciones en X (Twitter) relacionadas con esa investigación.

Lo cierto es que no es la primera vez que se habla de los negocios de “Calzones” y su cercanía con el uribismo. En realidad, El Espectador, en mayo del 2022, ya había revelado gran parte del expediente y el pasado judicial del empresario risaraldense que, durante el año pasado, participó activamente de la campaña de Federico ‘Fico’ Gutiérrez en ese departamento.

Lea la investigación completa aquí: “Calzones”, el hombre fuerte del uribismo que tuvo negocios con narcos y hace campaña por Fico

Según las revelaciones que hizo este diario en su momento, políticos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque aparecían en fotos con “Calzones” y liderando reuniones del Centro Democrático en esa región. De hecho, como lo revelaron reporteros de este diario, “Calzones” fue uno de los fundadores de las bases uribistas en Risaralda.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, además de las 13 réplicas que ha hecho a distintos apartes de la investigación, así como a reacciones políticas por ese trabajo, escribió en sus redes sociales: “Ha aparecido una investigación interrumpida en la Fiscalía, donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva de “La Cordillera”. Banda que quería asesinarme en campaña presidencial”.

Ha aparecido una investigación interrumpida en la fiscalía , donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva de "La Cordillera". Banda que querís asesinarme en campaña presidencial.



La pregunta es porque tanto el atentado… https://t.co/ByvMzZJ25g — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2023

El mandatario se refirió también al atentado a su campaña presidencial en Cúcuta en 2018 que, según él, “nunca llegó a conclusión judicial ni en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ni en la actual”.

Pero esta no es la primera vez que el presidente se refiere a César Giraldo ni a su relación con la banda La Cordillera. En plena campaña presidencial, y dos días después de la publicación de El Espectador donde se revelaba el expediente de “Calzones”, Petro aseguró que: “Es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de Duque 2, buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque 2 sea presidente, allá donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar”.

Aseguró, también, que tuvo información de “una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada a punta de revólver al 20% diario para que alias ‘Calzones’ se vuelva millonario”, afirmó en la plaza principal del municipio de Soacha durante un evento de campaña. Con “Duque 2″ se refería al candidato Federico Gutiérrez.

Lea también: Petro señala que ‘Calzones’ está detrás de amenazas en su contra, Uribe responde

Giraldo fue muy cercano a la campaña de Fico Gutiérrez en Risaralda desde que este se presentó como precandidato a la consulta del Equipo por Colombia. Su hijo, Cristian Camilo Giraldo Botero, de 24 años, oficia como “enlace juvenil” y se presentaba como coordinador del voluntariado para la campaña. El joven se graduó recientemente como administrador de empresas en la Universidad Católica y lleva tres meses continuos realizando reuniones y actos de proselitismo a favor del candidato, varios de ellos en el restaurante El Arriero Colombiano, usado para eventos como mítines y distribución de publicidad del candidato.

En entrevista con este diario, Cristian Giraldo reconoció que él y su padre están estuvieron con la campaña, aunque después añadió que César no jugó un rol protagónico esta vez. Sin embargo, una fuente muy cercana al Centro Democrático en Pereira, que no quiso dar su nombre por razones de seguridad, le dijo a El Espectador que César, el padre, es quien estuvo detrás de la campaña de Gutiérrez.

