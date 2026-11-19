La meda directiva de la Cámara anunció la suspensión provisional del hasta ahora representante Winsner Nessir Sandoval Ibáñez que ocupara la segunda curul de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Así quedó determinado en la resolución 0889 del 2026 en la que notificaron la suspensión del congresista que llegó con el aval del Partido Demócrata. Esa decisión abre camino a la petición del Partido Libres por ocupar ese escaño que se encuentra en los despacho del Consejo de Estado.

En efecto, esa disputa se ha librado desde la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a los 182 congresistas electos para el periodo 2026-2030. En una resolución emitida por el órgano electoral, Sandoval fue avalado como representante por sobre Anyela Viviana Guanga, quien aspiró por el Movimiento Libres de Óscar Benavides, quien ya ocupa un lugar en la Cámara bajo esa misma colectividad.

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En su momento Benavides habló de una conducta delictiva por parte del CNE al otorgar ese escaño a Sandoval, a quien ligó con la estructura política de Enrique y Yessid Pulgar. Por ello, Benavides y Guanga llevaron ante el Consejo de Estado una demanda por nulidad que fue avalada el pasado 20 de agosto. No obstante, el representante del partido Demócrata seguía ocupando un asiento en la Cámara a pesar del llamado del Consejo de Estado. Esa decisión había quedado en firme desde el 8 de octubre pasado y se notificó al Congreso para proceder con la nulidad.

En esa petición se sustenta que en las circunscripciones donde se eligen dos representantes, las curules deben asignarse entre las listas que superen el 30 % de los votos. Para este proceso electoral, el umbral se estableció en 78.915 sufragios. Mientras el movimiento Libres obtuvo 159.387 votos y fue la única lista en superar ese límite, el Partido Demócrata Colombiano alcanzó 72.241 sufragios y quedó por debajo del mínimo requerido. En ese sentido sostuvo que ambas curules debieron asignarse al movimiento Libres, del Consejo Comunitario El Naranjo.

¡Recuperamos nuestra segunda curul afro y no voy a descansar hasta que haya justicia!



Hoy presenté una denuncia penal de más de 200 páginas contra los cinco magistrados del @CNE_COLOMBIA por prevaricato por acción. No voy a descansar hasta ver que respondan ante la justicia por… pic.twitter.com/iOWrc9vnFf — Oscar Benavides (@ODBenavidesA) November 18, 2026

Con esta decisión de la Cámara, el representante Benavides, y líder del partido Libres, aseguró que su partido recuperará la curul. "Hoy en la Cámara el ilegítimo ya no está sentado porque el Consejo de Estado nos dio la razón y lo suspendió a partir de hoy y de manera inmediata de la Cámara". "¡Recuperamos nuestra segunda curul afro y no voy a descansar hasta que haya justicia!", afirmó Benavides.

Asimismo, el congresista dijo que presentó una denuncia penal contra los magistrados del CNE que dieron luz verde a la elección de Sandoval como representante en la curul afro. "No voy a descansar hasta ver que respondan ante la justicia por lo que ocurrió con nuestra curul. ¡La voluntad de más de 159.000 colombianos se respeta y los derechos de nuestro pueblo negro no se negocian!", dijo.

¿Qué sigue para el Partido Libres?

Con la decisión adoptada por parte de la Cámara, será el Consejo de Estado la instancia que defina quién ocupará la segunda curul de las comunidades afrocolombianas. Allí es Anyela Viviana Guanga, precisamente del Partido Libres, quien espera la decisión por parte de este tribunal para ejercer sus funciones como congresista. Esto también llega semanas después de que el propio CNE haya dado reconocimiento pleno a Libres como un partido político.

Fue una ponencia de la magistrada Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico) la que entregó ese reconocimiento y que, además tuvo un respaldo pleno por parte del pleno del ese tribunal electoral. Los criterios que se usaron para tomar esta decisión fueron diferentes a los que se plantean para las agrupaciones política que se inscriben para otro tipo de representación. La magistrada cita en su ponencia que, de acuerdo con la Constitución, para la obtención de la personería jurídica a través de la circunscripciones de minorías “bastará haber obtenido representación en el Congreso”.

Y a la espera de la resolución, El Espectador estableció que para este jueves estaba prevista una reunión entre la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, el exconcejal y director del DANE, Juan Daniel Oviedo, y las directivas de Libres para explorar un posible aval a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, esa cita se aplazó por las marchas convocadas por la oposición este 19 de noviembre. Eso sí, los diálogos se mantienen y el encuentro se podría confirmar en cuestión de días.

Esta es la decisión de la Cámara:

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