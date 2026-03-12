¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique? Esto dice la Constitución

Representantes Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curul de paz). Foto: Archivo Particular

Wadith Manzur, representante a la Cámara del Partido Conservador, y Karen Manrique, quien ostenta una de las curules de paz, son los dos políticos que se suman a una lista extensa de capturados por presunta corrupción relacionada con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos son investigados por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho impropio y ya se entregaron a la justicia tras la orden de captura del alto tribunal.

Con este panorama, muchos se preguntan qué pasará con sus sillas en la Cámara durante el periodo restante, pero también de cara al 2026-2030, pues los dos fueron reelegidos en las votaciones del pasado domingo. Manzur saltó de la Cámara al Senado con más de 134.000 votos y Manrique obtuvo 5.640 votos que le alcanzarían para repetir en una de las 16 curules de paz.

Por estar oficialmente capturados mientras se les juzga por un delito relacionado con corrupción, los dos congresistas no podrán volver al Capitolio para lo que resta de este periodo; es decir, entre este 16 de marzo y el próximo 20 de julio. De acuerdo con la Constitución, en este tipo de casos se activaría la figura de la silla vacía, lo que implica que ninguna persona podría asumir ese cargo, ni siquiera quien sigue en la lista de los más votados de cada partido.

Según el artículo 134, “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos.

Precisamente, los casos de Manzur y Manrique se relacionan con presuntos delitos dolosos contra la admiración pública. Ahora bien, en diferentes círculos políticos y jurídicos se ha abierto el debate sobre lo que pasará con las curules que obtuvieron este 8 de marzo. De acuerdo con la norma citada, tampoco podrán ser reemplazados quienes tengan faltas temporales por orden de captura, lo que también indicaría que las curules del Partido Conservador en el Senado y la de Manrique en la Citrep quedarían vacías.

Sin embargo, expertos señalan que este caso está abierto a diversas interpretaciones de la ley y que al no estar condenados, en caso de que se revoque la medida de aseguramiento o no sean condenados, ellos y sus partidos podrían reclamar la silla.

Las ordenes de captura contra Manzur y Manrique ya fueron ejecutadas, pues ambos se presentaron ante la justicia. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de los congresistas en el escándalo. Esas pruebas darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

