¿Quién es Juan Daniel Oviedo, la fórmula de Paloma Valencia para llegar a la Presidencia?

Candidato a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los 1.255.510 votos que logró Juan Daniel Oviedo el pasado 8 de marzo lo posicionaron como una figura atractiva para ser fórmula vicepresidencial en las elecciones de primera vuelta que se llevarán a cabo el 31 de mayo. Esos respaldos y su perfil de político de centro impulsaron su nombre como la llave que necesitaba Paloma Valencia para sumar votos en otras orillas, más allá de la oposición que representa el Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez.

Oviedo es economista de la Universidad del Rosario y tiene maestría en Economía Matemática y Econometría, al igual que un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia. Tras realizar esos estudios, el ahora candidato a la Vicepresidencia volvió a Colombia y desde entonces ha hecho tránsito por la academia y varios cargos públicos.

Lea también: Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula para la Vicepresidencia

“En Europa, una oferta de trabajo que pintaba bien no me resultó, y ante la falta de un salario, tomé la decisión de regresar a Colombia. Me vinculé como profesor de la Universidad del Rosario”, dice el propio Juan Daniel Oviedo en los perfiles de su página web y redes sociales.

En su hoja de vida ha reportado experiencia como asesor del despacho del Ministerio de las TIC, asesor externo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la Superintendencia de Subsidio Familiar y de la Autoridad Nacional de Televisión. También ha sido consultor en entidades privadas, analista en medios de comunicación y director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

No se pierda: Se reduce el tarjetón de la primera vuelta: Maurice Armitage retiró su candidatura

Este último cargo le dio notoriedad en la agenda nacional, pues muchos lo empezaron a reconocer por su acento particular, que él ha dicho obedece a un accidente que tuvo en la infancia, y por incursionar en las redes sociales para comunicar los datos estadísticos. Aunque fue funcionario del gobierno de Iván Duque, su labor incluso causó simpatía en el petrismo, pues el propio Gustavo Petro dijo antes de llegar a la Presidencia que le gustaría mantenerlo en la administración.

Tras ese impulso político y mediático, Oviedo saltó a las arenas electorales. “Desde febrero de 2023, viendo lo que pasaba en el país y en Bogotá especialmente, considerando mi interés por el servicio público, y viendo el reconocimiento espontáneo y muy bonito de la gente por mi labor en el DANE, junto con el movimiento de ciudadanos ‘Con toda por Bogotá’, decidí lanzarme a buscar el apoyo ciudadano para ser alcalde de Bogotá”, aseguró.

Le puede interesar: Petro, partidos y congresistas reaccionaron a capturas de Wadith Manzur y Karen Manrique

Oviedo recogió firmas y se midió en las urnas, logrando 616.000 votos que le dieron un segundo lugar en la contienda, detrás de Carlos Fernando Galán, pero por encima de figuras como Gustavo Bolívar, Rodrigo Lara y Diego Molano. Esa segunda mayor votación le dio un pase directo al Concejo de Bogotá por el estatuto de la oposición.

“Me posesioné como concejal de Bogotá, me declaré en oposición e hice parte de las comisiones de Gobierno y de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. También abrimos la Casa de la Escucha, los Charladitos Con Oviedo, los Diálogos con Ciudadanía y el Preguntódromo, un total de cinco espacios que conformaron nuestro Ecosistema de Escucha Ciudadana que nos permitió estar en la calle, escuchando, poniéndole Cabeza y Corazón a Bogotá”, destacó el mismo sobre su gestión.

El 29 de mayo de 2025, la plenaria del Concejo aceptó su renuncia al cargo y desde junio inició una serie de recorridos por el país para evaluar su salto a la candidatura presidencial. Para esa apuesta volvió al camino de las firmas y recogió 877.000 apoyos ciudadanos para lanzar su candidatura, las mismas con las que entró a la Gran Consulta por Colombia y ahora será el as de Paloma Valencia para llegar a la Casa de Nariño.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.