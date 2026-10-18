¿Qué pasó con con la participación en política de los exFarc? Este es el balance

Una década después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, los rezagos del punto 2 siguen quedando en evidencia. Aunque se avanzaron en apartados clave, la participación de la mujer o una reforma al sistema político siguen en deuda. El panomara se sacude ahora que Comunes, el partido que surgió de ese proceso, perdió su personería jurídica tras no consolidar electorado en Colombia. ¿Cómo va la implementación del punto 2?