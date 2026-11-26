El pasado miércoles 25 de noviembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Cancillería, anunció que Colombia no continuará con las acciones encaminadas para ingresar al grupo de los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), una decisión que muestra el giro en la política exterior en un momento en que la Casa de Nariño se acerca más a los Estados Unidos e intenta redefinir su relación con otros aliados estratégicos como China.

El corte de la vía para el ingreso de Colombia al Banco de Desarrollo BRICS significa el archivo de varias acciones adelantadas por el Gobierno anterior, como el ingreso de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo, que solo necesitaba el aval del Congreso, y el revesazo de girar USD 512 millones de haberse concretado esta alianza.

La Cancillería de Omar Bula informó que "no adelantará acciones encaminadas para el ingreso y adhesión de Colombia al Grupo de los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo (conocido como Banco de Desarrollo de los BRICS)". La Cancillería dejó claro que está comprometida con "el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación" y su trabajo se adelantará "con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuya a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030 Colombia Patria Milagro".

#Atención | Gobierno nacional no adelantará el ingreso de Colombia al Grupo de los BRICS ni la adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo. 👇🏻 pic.twitter.com/cZ2of2Pkg1 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 25, 2026

El ingreso de Colombia a ese banco base de la iniciativa BRICS que lideran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica fue planteado inicialmente por el expresidente Gustavo Petro. Esto ocurrió el 16 de mayo de 2025 cuando el exmandatario presentó en Shanghái (China) junto a la presidenta del banco, Dilma Rousseff, la solicitud de ingreso al banco. Esto como parte de la ruta de política exterior que buscaba diversificar las relaciones con más naciones después de la crisis diplomática que tuvo la administración Petro con el Estados Unidos de Donald Trump en enero de 2025.

En ese momento aclaró que Colombia no buscaba por ahora entrar al grupo de los BRICS, aunque si dejaba abierta la puerta con esta alianza. El argumento fue la neutralidad frente a la guerra en Ucrania, ya que Rusia es uno de los fundadores. Dos meses después, el entonces presidente canceló su viaje a la XVII Cumbre de los BRICS celebrada el 6 y 7 de julio de 2025 en Río de Janeiro (Brasil).

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El BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo no son lo mismo aunque estén bajo la misma sombrilla. Los BRICS son un grupo de países que nació con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que desde 2024 se amplió a otros miembros. Los países interesados manifiestan su voluntad y los miembros deciden por consenso, normalmente en una cumbre, a quién invitan como integrante pleno o como "país socio”.

Mientras que el Nuevo Banco de Desarrollo busca financiar infraestructura y desarrollo sostenible, y tiene sede en Shanghái. A diferencia del bloque, funciona como cualquier banco multilateral: cualquier país puede pedir el ingreso, la junta aprueba la solicitud y el nuevo socio compra acciones para formalizar su adhesión. Por esa vía entraron Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Argelia, que no hacen parte del bloque.

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La junta del banco ya había aprobado la admisión de Colombia en junio de 2025, pero el proceso quedó a medio camino. Para ser miembro pleno, el país debía aprobar por ley el convenio constitutivo y así suscribir 5.125 acciones del capital autorizado del banco, equivalentes a USD 512,5 millones —de los cuales USD 410 millones serían en acciones exigibles y USD 102,5 millones en acciones pagadas— y depositar el instrumento de adhesión ante el gobierno de Brasil. Ninguno de esos pasos se completó. Según el proyecto de ley, de las acciones suscritas, 1.025 serían pagadas y 4.100 serían comprometidas como garantía.

El proyecto de ley se radicó en el Senado el 25 de noviembre de 2025. Un par de días más tarde, el 5 de diciembre, la Presidencia envió un mensaje de urgencia, que permite que las comisiones segundas del Congreso discutan juntas el primer debate y la ponencia para primer debate se publicó el 17 de junio, tres días antes de que terminara la legislatura. Sin embargo, el proyecto nunca se votó; esto solo adelanta su camino hacia el archivo con la llegada de la nueva administración de Abelardo de la Espriella.

Aunque Colombia se ahorra un compromiso fiscal al no girar los USD 100 millones que corresponderían en un inicio y tampoco recibió ningún crédito del NBD, sí pierde una opción de financiación a futuro en plena crisis fiscal declarada por el Gobierno actual. El haber integrado a este banco le abriría la puerta a obtener financiación para infraestructura —Petro hablaba de usarla para construir trenes y acueductos—, con préstamos en monedas distintas al dólar.

La decisión llega en un momento de tensión con el gobierno de Xi Jinping. El centro de esa controversia fue el viaje de nueve congresistas de varios partidos a Taiwán y desde la embajada china manifestaron su inconformidad con el reconocimiento de ese territorio como soberano. Todo eso llevó a que este mismo miércoles, el canciller Omar Bula se reuniera con el embajador Zhu Jingyang para reafirmar su compromiso con el principio de "Una Sola China".

Esta mañana, tuve un desayuno de trabajo con el Canciller Omar Bula @CancilleriaCol. El canciller ha reiterado, en representación del presidente Abelardo de la Espriella y del gobierno colombiano, la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de Una Sola China, y de… pic.twitter.com/h82Q4DZXlm — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) November 25, 2026

"Esta mañana, tuve un desayuno de trabajo con el canciller Omar Bula. El canciller ha reiterado, en representación del presidente Abelardo de la Espriella y del gobierno colombiano, la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de ‘Una Sola China’, y de allí la disposición de seguir reforzando la relación y la cooperación entre Colombia y China", señaló el funcionario.

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El frenar la entrada de Colombia del banco de los BRICS se suma a la posibilidad de salir de la iniciativa china de la Ruta de la Seda. En esta dirección apuntó Nathaniel Morris, nominado por el presidente Donald Trump para desempeñarse como embajador de los Estados Unidos en Bogotá, quien en una audiencia ante el Senado estadounidense aseguró que buscará que Colombia rompa el memorando de entendimiento firmado en mayo de 2025 entre la administración de Gustavo Petro y el gobierno de Xi Jinping para la iniciativa que conectaría mejor el comercio entre América y Asia. Y se suman las amenazas de Trump sobre subir aranceles a los países que se alineen con los BRICS.

De la Espriella ha sido claro en que su ascenso al poder ocurriría de la mano con un giro completo en materia de política exterior. Y su acercamiento con Washington en estos tres meses es innegable. Y se ha concretado con la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa multilateral de seguridad, defensa y cooperación política liderada por Estados Unidos, las visitas de funcionarios del círculo de Donald Trump a Colombia, como el secretario de Estado Marco Rubio o el secretario de guerra Pete Hegesth.

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El nuevo Gobierno se aleja cada vez más de Oriente para tender de nuevo las rutas con el país norteamericano, sin que signifique una ruptura de relaciones, solo una nueva política exterior.

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