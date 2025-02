¿Quién es Gustavo García, encargado del Mininterior tras la renuncia de Cristo?

Juan Fernando Cristo y Gustavo García Figueroa. Foto: X de Gustavo García

En medio del nuevo revolcón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior, cartera que maneja las relaciones con el Congreso, llegó Gustavo García Figueroa, quien asumirá las tareas que hasta ayer tenía Juan Fernando Cristo. Su designación, aunque prevista por algunos, pues era el viceministro general, causó sorpresa por lo anticipada, ya que se esperaba que Cristo permaneciera al menos un par de semanas más en el cargo para dejar ordenados varios asuntos.

La decisión la tomó el ministro con funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), quien tiene la batuta mientras el jefe de Estado atiende compromisos en Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una movida que refleja las tensiones en el interior del Ejecutivo y la intención del presidente de reconfigurar rápidamente su equipo de gobierno.

De hecho, este martes, desde Dubái, Petro se refirió a los cambios que hará en el gabinete. “Está todo listo, no va a haber un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es quitar las personas que tengan aspiraciones electorales. No es sano que se combinen con la administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro y ya queremos separar esas aguas”, aseguró Petro.

Sobre la llegada de García Figueroa a la cartera política, el saliente Juan Fernando Cristo aseguró que es “un extraordinario funcionario, capaz, serio y transparente”. Así las cosas, se espera que este martes García y Cristo hagan empalme y que el primero empiece en el encargo con la compleja tarea de coordinar las fuerzas políticas en el debate de la reforma a la salud, citado en sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes.

Hoy el Ministro Delegatario ha aceptado mi renuncia como Ministro del Interior y se encargó de esa cartera al actual viceministro @GustavoGarcia_F quien es un extraordinario funcionario, capaz, serio y transparente. Mañana haremos el empalme en un ministerio que él conoce muy… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 11, 2025

¿Quién es Gustavo García Figueroa, nuevo ministro del Interior?

García es abogado constitucionalista con experiencia en Filosofía y Ciencias Políticas. Ha trabajado en consultoría estratégica, investigación académica y temas de paz. Quienes lo conocen aseguran que tiene buen relacionamiento con el Congreso y que ya se probó como viceministro no solo de Cristo, sino también de Alfonso Prada.

“Su liderazgo fue crucial en las etapas finales de la negociación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, donde demostró su capacidad para conciliar posiciones divergentes y alcanzar soluciones innovadoras”, dice el Ministerio del Interior.

El ahora ministro encargado es hijo de Guillermo García Realpe, un excongresista liberal que apoyó a Gustavo Petro en campaña y ahora hace parte de la junta directiva de Ecopetrol y, de hecho, la preside. Así las cosas, se espera que las conexiones liberales de los García también ayuden al Gobierno a sumar los votos necesarios para debates como el de la reforma a la salud u otros que vendrán en los próximos meses, entre esos la reforma laboral, la Jurisdicción Agraria y un nuevo intento de ley de financiamiento.

Estos son los ministros que renunciaron al gobierno Petro

Tras la polémica por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño como jefe del despacho presidencial, el primero en dar un paso al costado fue Jorge Rojas, quien renunció al cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) aunque apenas llevaba una semana en funciones.

El siguiente fue Juan David Correa, quien era ministro de Cultura. Aunque oficialmente le agradeció a Petro por incluirlo en su proyecto, confirmó que no estuvo de acuerdo con la llegada de Benedetti y particularmente con que tuviera un cargo tan importante al tiempo que es señalado por presunta violencia machista.

En la noche del domingo renunció irrevocablemente la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una de las más cercanas al proyecto progresista y quien lideró el trámite de la reforma pensional y la laboral. El lunes se confirmó la salida de Susana Muhamad del Ministerio de Ambiente y la de Juan Fernando Cristo de la cartera del Interior. Según este último, horas después de presentar su carta, la misma fue aceptada por el ministro delegatario, Guillermo Alfonso Jaramillo.

A ellos se sumó este martes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el último de los jefes de cartera que había estado desde el inicio del Gobierno. La cartera confirmó que su decisión es irrevocable y aún no se conoce quién podría ser su reemplazo. Los demás ministros, aunque no han decidido salir del Gobierno, tienen en juego sus cargos porque el propio presidente les pidió la renuncia protocolaria para ajustar varios frentes. Entre quienes ya publicaron sus cartas están la canciller Laura Sarabia; el ministro de Educación, Daniel Rojas; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; y el ministro de Minas, Andrés Camacho.

El presidente dijo, desde Dubái, que no saldrán todos, sino los que están pensando en la campaña del 2026. Además, reiteró que el objetivo es consolidar su programa de gobierno y mejorar la ejecución.

