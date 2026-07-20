¿Quién es Jorge Jaller, embajador designado por De la Espriella en Venezuela?

Jorge Jaller fue nombrado como embajador de Venezuela por Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Este lunes 20 de julio, durante una de sus intervenciones, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, nombró a Jorge Jaller como embajador designado para Venezuela. Desde el Túnel del Toyo, en Antioquia, el presidente electo dio esta noticia. En el segundo discurso que dio por el día de la Independencia estuvo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón. “El embajador designado en Venezuela, mi buen amigo Jorge Jaller. Hermano, gracias”, aseguró De La Espriella .

Jaller Jaramillo, quien cuenta con un título como abogado, una maestría en administración de empresas y una especialización en derecho laboral, es un empresario con años de experiencia en el manejo del Grupo Éxito, donde fue vicepresidente de Retail, Director Ventas y Operaciones y Gerente de Gestión Comercial Textil, durante 18 años.

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Jaller llegará a Caracas a reemplazar a Milton Rengifo, actual embajador en ese país, el próximo 7 de agosto y se espera, según la línea que lanzada por el canciller designado, Omar Bula, que esta relación se enfoque a profundidad en intereses económicos. Pues este país cobrará prioridad para Colombia bajo las directrices del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Luego de ser nombrado, Bula le dijo a El Espectador, cuál será el foco en la relación con el país al mando de Delcy Rodríguez y que cambiará respecto a la relación que se ha mantenido entre los países durante el gobierno de Gustavo Petro.

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“Han explotado (la relación diplomática) para otras cosas, como el crimen organizado desde el Catatumbo y con el ELN. Esa es la dirección incorrecta. Ahora hay que explotarla en el sentido positivo, en el sentido sobre todo económico. Nosotros tenemos muchos recursos y esa relación puede potenciarlos”, sostuvo Bula.

Este nombramiento se suma a varios que viene desarrollando el presidente electo fuera del gabinete ministerial al que le faltan tres nombramientos. Entre ellos el de Carlos Ríos como el secretario general de Presidencia; Valeria Lafaurie, como consejera para las Regiones; Nicolás Gómez, como jefe de despacho en la Casa de Nariño; y María Fernanda Sandoval en cabeza de la jefatura de comunicaciones.

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