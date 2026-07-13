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María Nohemí Arboleda será la ministra de Minas y Energía de De la Espriella: ¿quién es?

El mandatario electo le delegó funciones para evitar un apagón en Colombia y restructurar las tarifas en la Costa Caribe.

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Redacción Política
14 de julio de 2026 - 01:48 a. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a María Nohemí Arboleda como nueva Ministra de Minas y Energía.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a María Nohemí Arboleda como nueva Ministra de Minas y Energía.
Foto: El Espectador
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la llegada de María Noemí Arboleda como la nueva ministra de Minas y Energía. El mandatario señaló la importancia de su nombramiento ante su experiencia en el sector y le delegó funciones para evitar un apagón en Colombia.

En su anuncio De la Espriella señaló que “ella es una verdadera nunca. Nunca había estado en política”. Resaltó su experiencia en más de 30 años en el sector y aseguró que tendrá que “fortalecer confiabilidad en el suministro, mejorar la calidad del suministro, generar energía limpias y solventar el problema en mi amado Caribe”.

El jefe de Estado dijo que habrá articulación entre los ministros de Defensa, Hacienda y Minas para garantizar que se siga prestando los servicios de energía en todo el país.

NOTICIA EN DESARROLLO***

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Por Redacción Política

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