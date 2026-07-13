De la Espriella hace llamado al Congreso para aprobar su posesión en guarnición militar

El panorama de Abelardo de la Espriella en el Congreso. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo un llamado al Congreso que se instalará el próximo 20 de julio para que de viabilidad a que su posesión presidencial se pueda realizar en una guarnición militar al sur del país. El jefe de Estado resaltó que busca una articulación armónica con todas las ramas del poder desde el momento de su llegada a la Casa de Nariño.

Así lo expresó en su reciente mensaje a los colombianos en el que pidió al Congreso que "tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo“. Y es que según manifestó, ”pese a la posición del nefasto y delirante gobierno saliente, los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad".

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En ese mismo llamado al Legislativo dijo que sus relaciones serán "siempre de cara a la gente, con carta abiertas, sin negociaciones bajo la mesa, e interpretando fielmente a quienes votaron por una patria milagro construida entre todos, pero sin politiquería ni corrupción".

Y es que el mandatario había señalado desde su campaña que la transmisión de poder se realizaría en una base militar. Esa postura abrió lugar al debate pues, según demarca la Ley 5 de 1992, esa ceremonia se realiza ante el Congreso de la República, pues constituye una sesión especial del Legislativo. Fue con ese argumento que el presidente Gustavo Petro se negó a dar viabilidad a esta posibilidad.

Y es que 24 horas antes el presidente saliente, Gustavo Petro, negó toda posibilidad para que ese acto se pudiese realizar en instalaciones castrenses. Según dijo Petro, “los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares, ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo".

En ese sentido fue enfático al decir: “Luego en servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia. La transmisión del mando al nuevo presidente, es bajo las leyes de la República y la constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena”.

En contexto: Petro ordena que ningún establecimiento militar sea sede de la posesión del nuevo presidente

En sus palabras dijo que “la ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros, en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida.La soberanía nacional ha sido quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo a elegir libremente. Bolívar vuelve a morir”.

No obstante, y aunque De la Espriella no se refirió de forma directa a la prohibición de Petro, dijo: “Les aseguró que mi posesión será en el sur del país. Cumplirá con la Constitución y la ley y rendirá homenaje, como lo prometí, a los héroes de nuestra patria”.

No obstante, su mensaje no solo se centró en ese aspecto. Remarcando una premisa de transparencia ante el país, pidió al Congreso tener un trabajo articulado desde el momento de su llegada al poder. “Así como hemos empezado a hacerlo con la Rama Judicial quiero hacerlo con el Congreso. La colaboración armónica de las instituciones es una exigencia del pueblo colombiano. Vamos a cumplirles, es importante. Las actitudes hablarán de la voluntad del Congreso”, dijo.

¿Se puede hacer la posesión en guarniciones militares?

La ley establece que la transmisión de mando se debe realizar ante el pleno del Congreso. Es con esa premisa que Petro dio la orden a las fuerzas militares de no acoger esa ceremonia, pero además, desde su despacho presidencial informaron a De la Espriella que la solicitud debe pasar antes por manos del Legislativo.

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La Ley 5 de 1992 señala que la sede para las sesiones del Congreso son en Bogotá. Por ello, desde la promulgación de la Constitución de 1991 ese acto se realizó en la Plaza de Bolívar. Además, pese a las diferencias políticas e ideológicas, siempre existió una foto de empalme entre gobiernos salientes y entrantes. Para esta transmisión de poder no se dará ese saludo entre Petro y De la Espriella.

Ahora bien, es el mismo Congreso el que tiene la facultad para decidir si esa sesión se puede realizar fuera de la capital. El procedimiento, según remarcaron tanto el Secretario General, Diego González, y el presidente del Senado, el liberal Lidio García, corresponde a la aprobación de una proposición que presenten los partidos con esa solicitud. La misma debe tener mayorías en el pleno del Congreso, lo que implica más de 150 votos entre Senado y Cámara.

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Igualmente, sea en Bogotá o en el sur del país, como pretende el presidente electo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya avanza con un proceso de licitación para la contratación de la empresa que realizará la logística del acto. Son más de COP 6.000 millones que se ponen a disposición para la ceremonia. Asimismo, la misma cartera ya debe iniciar las gestiones para la invitación que se extienden a otros Estados.

No obstante, el presidente electo pidió austeridad a su equipo en medio de la realización del evento. "A mi equipo de trabajo y de producción he dado la orden que no utilicen la totalidad del presupuesto que en un contrato multimillonario adjudicó el gobierno saliente. Yo quiero una posesión austera, sin derroche, al estilo del Tigre. Yo no voy a legalizar al despilfarro al que está acostumbrado la politiquería corrupta del gobierno saliente", dijo.

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