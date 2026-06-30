Miguel Gómez y Rodrigo Lara: así va tomando forma el gabinete de Abelardo de la Espriella

Miguel Gómez Martínez y Rodrigo Lara ya fueron anunciados como los primeros ministros del presidente electo de Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador

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El presidente electo Abelardo de la Espriella sigue dando muestras de cómo será la conformación de su gabinete para el arranque de su mandato a partir del próximo 7 de agosto. Y mientras el sonajero ministerial se sigue agitando, ya hay dos nombres fijos que ocuparán un lugar en el círculo del entrante jefe de Estado.

En medio del proceso de empalme con el saliente gobierno de Gustavo Petro, varias de las figuras que han integrado ese comité y que acompañaron el camino presidencial se van sumando a carteras y/o entidades en la estructuración del nuevo Ejecutivo.

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El rostro más reciente en ser oficializado desde la campaña fue el de Miguel Gómez Martínez, quien llegará al ministerio de Hacienda que hoy se encuentra en manos de Germán Ávila Plazas. Gómez Martínez ha sido cercano a la campaña y tiene experiencia, entre otros como gerente internacional y presidente ejecutivo de Asocolflores, así asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior. También fue vicecontralor general, embajador en Francia e incluso congresista, luego de llegar a la Cámara con el partido de La U.

Al momento de su anuncio el presidente electo dijo que “los grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción”. En su anuncio señaló que Gómez Martínez es “un hombre que nunca se ha rendido ante las crisis, que entiende que cada peso de los colombianos debe administrarse con responsabilidad y que sabe que la confianza es la base de una economía fuerte. Nunca más el desorden. Nunca más el despilfarro. Nunca más las mentiras que hipotecan el futuro de Colombia”.

Además de su hoja de vida, también es clave destacar que el designado ministro de Hacienda es hermano del senador electo Enrique Gómez Martínez, cercano a De la Espriella, además de una de las figuras que participó en la construcción del proceso de empalme con el gobierno Petro.

Su nombramiento es el segundo de este gabinete que ya tenía la figura de Rodrigo Lara como nuevo ministro del Interior. Lara tomará la cartera que hoy administra Armando Benedetti y dijo en entrevista con El Espectador que en su futura relación con el Congreso estará siempre sobre la mesa y para vigilancia de los colombianos. “Lo importante es que todo esto sea por encima de la mesa y en absoluta y total transparencia”, dijo.

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Su nombre había sido asociado a otras carteras e hizo parte de un paquete de nombres cercanos a la campaña y que el presidente electo considera, debían acompañarle en su gabinete. En esa lista otro nombre que resalta es el del exsenador liberal Mauricio Gómez Amín, quien de hecho fue vinculado a la cartera política. No obstante, su posible nombramiento estaría en otra cartera.

Lo mismo sucede con el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien durante la celebración del 21 de junio el electo presidente le dijo: “tienes cara de ministro”. Aún no está definido si Beltrán entrará, o no, en alguna cartera. Eso sí, su nombre suena en algunos ministerios. Asimismo pasa en el caso de la exfiscal Viviane Morales, Fabio Arjona, Juliana Gutiérrez o María Fernanda Cabal. Eso sí, ninguno de ellos es oficial o ha sido mencionado de forma directa por el presidente electo.

Y por último, uno de los nombres a los que más importancia se le dará en la conformación del gabinete es el de José Manuel Restrepo. El electo vicepresidente también podría tener lugar en alguna cartera, esto mientras es el delegado de liderar el proceso de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro. De la Espriella ha hablado de un rol primario del quien fuese ministro durante la administración de Iván Duque, delegando numerosas funciones, entre ellas, parte de las relaciones intenacionales.

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