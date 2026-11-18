Este miércoles 18 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella estuvo en la Fiscalía con el fin de radicar una denuncia sobre presuntos hechos de corrupción en Barrancabermeja; desde allí aseguró que desde Presidencia se está preparando un dossier sobre contratos en el Dapre y movimientos en la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, se refirió a las manifestaciones convocadas por la oposición este jueves 19 de noviembre en contra de su ley de ajuste fiscal.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Lo que ocurrió en el régimen anterior es repugnante, la depredación total. Dejaron quebrado el Estado por la corrupción, por la improvisación, por la ineptitud y por la inoperancia. Y ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”, agregó.

Publicidad

Por otro lado, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Hugo Guevara, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se reunieron en la embajada del país norteamericano para consolidar una hoja de ruta en seguridad y cooperación entre ambos países. “Identificaron asuntos de interés compartido entre los Estados Unidos y el ministerio del Interior, incluida la seguridad, la cooperación con las autoridades subnacionales y las oportunidades de inversión para impulsar nuestra prosperidad compartida”, aseguró la embajada en su comunicado.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.