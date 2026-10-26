“Quisiéramos gobernar a Bogotá”: Gabriel Vallejo lanzó la apuesta del uribismo

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático —cuyo líder es el expresidente Álvaro Uribe—, dijo que la colectividad mantiene el apoyo al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Aseguró que llegaron más de 25.000 nuevos militantes para asumir las regionales de 2027 y que se disputarán con fuerza varias plazas determinantes: “El uribismo sobrevivirá a la figura del presidente Uribe”. Habló de Medellín y zanjó la polémica con Salvación Nacional.