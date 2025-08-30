Radicación de la tributaria agita tensiones del Congreso: esto dicen los partidos

Presidente Gustavo Petro y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque la cuarta y última legislatura del Congreso arrancó hace un mes y una semana, hasta el momento no ha habido mayor avance en la discusión de la agenda de reformas del gobierno. De acuerdo con voces del Ejecutivo y del Capitolio, todo indica que la administración de Gustavo Petro se jugará los últimos restos de su capital político con la aprobación del presupuesto de 2026 y de una nueva reforma tributaria que se conocerá el próximo lunes.

La suerte de estos dos proyectos es clave para el Gobierno, ya que el primero es el que marca la pauta de las inversiones y gastos que podrá hacer Petro en un año en el que necesita mostrar ejecución por la contienda electoral. Y la tributaria toma un papel crucial porque, al igual que el año anterior, el presupuesto está desfinanciado y requiere de la llamada ley de financiamiento.

Lea también: Petro asumió rol de operador político y así buscará destrabar su apuesta electoral

Aunque este último proyecto no ha llegado al Legislativo, desde ya se están conformando fuertes bloques opositores para impedir su tránsito, incluso en los primeros debates de las comisiones económicas. Muchos critican que el Gobierno gaste en exceso y rompa la regla fiscal mientras busca afectar el bolsillo de empresas y ciudadanos, por lo cual preparan un arsenal de argumentos técnicos para tumbar el articulado que busca $26,3 billones.

Pero además, detrás de esta discusión también está el factor político y electoral, ya que todas las bancadas advierten que es poco conveniente para los congresistas aprobar un texto que afectaría la economía de los ciudadanos cuando muchos buscan su reelección. Aún cuando no se conocen los alcances del articulado, los legisladores ven complejo desarmar los imaginarios que genera el término de reforma tributaria.

No se pierda: Cancillería anunció que contrato de pasaportes fue “debidamente tramitado y legalizado”

“El Gobierno Petro propone la reforma tributaria más grande de los últimos años: impuestos por 26 billones de pesos para financiar un presupuesto inflado, lo que en la práctica es una bomba de tiempo para el siguiente gobierno. Como quien dice: ahí les dejo, resuelvan”, cuestionó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde e integrante de la Comisión Cuarta.

El presidente de esta comisión, Enrique Cabrales, del Centro Democrático, dijo este viernes que el presupuesto incluso requiere un ajuste cercano a los $45 billones para evitar un desequilibrio fiscal, esto de acuerdo con cuentas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Cabrales, además, habló de una “dictadura tributaria” en el gobierno Petro y de casos de “derroche” y “corrupción”.

El presidente Petro ha negado que su proyecto de presupuesto tenga tintes electorales y también ha dicho que la crisis fiscal se debe a los niveles de deuda que dejó el gobierno de Iván Duque y el hueco que generó el subsidio a la gasolina. Por otra parte, el jefe de Estado ha señalado que si el Congreso no aprueba ambas iniciativas estaría enviando al país a una grave crisis para el desarrollo.

Se espera que los proyectos enfrenten un duro bloque opositor de conservadores, Centro Democrático y Cambio Radical, esto al tiempo que el Ejecutivo no tiene seguros respaldos de La U y algunos liberales que suelen votar a favor de sus reformas. El panorama se aclarará tras la rueda de prensa que dará el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el próximo lunes.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.