Cancillería anunció que contrato de pasaportes fue “debidamente tramitado y legalizado”

La Cancillería de Rosa Villavicencio se volvió a pronunciar sobre el nuevo esquema de expedición de pasaportes, dos días después de que una nueva urgencia manifiesta fuera firmada. Este miércoles, la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons volvió a recibir el contrato para continuar con la producción de las libretas.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que ya se encuentra debidamente tramitado y legalizado el contrato con la Unión Temporal para la expedición de pasaportes”, señaló la cartera.

Además, se indicó que “no ha habido, no hay y no habrá crisis de pasaportes en el país”. Las dudas rodearon el proceso debido a las demoras sobre una decisión para el cambio del modelo y por quién asumiría la responsabilidad de llevar a cabo la transición.

En todo caso, se extendió la urgencia manifiesta hasta el 30 de abril de 2026, con un costo de $161 mil millones ($161.290’792.640). Así, a partir de mayo comenzará a regir el convenio entre la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal.

“Durante este tiempo, será esta empresa la que siga de manera normal emitiendo los pasaportes de los colombianos. Lo que hemos dicho es que el cambio de modelo lo que pretende es recuperar soberanía para la ciudadanía en cuanto al control de información y la protección de los datos de los ciudadanos por parte del Estado, que se ha perdido a lo largo del tiempo por la aplicación de políticas neoliberales”, explicó la canciller en entrevista con El Espectador.

Sobre las indagaciones que está llevando a cabo la Procuraduría de Gregorio Eljach por presuntas irregularidades en el proceso, Villavicencio aseguró que han buscado el acompañamiento del Ministerio Público en el proceso.

“Lo primero es la elaboración del pasaporte como tal, la libreta; eso lleva a una serie de medidas de seguridad, de certificaciones internacionales, para que el pasaporte sea válido en cualquier aeropuerto. Y luego tiene la parte de personalización, de todo el tema de los datos, y el pasaporte ya saldrá con un chip personalizado, con una validación específica para cada persona”, le dijo a este medio.

En todo caso, la Cancillería ha sido enfática en pedir a los ciudadanos que no han recogido sus pasaportes en hacerlo, pues la cifra de las libretas guardadas después de su expedición asciende a 116.000 pasaportes en las bodegas. “Una vez tramitado el pasaporte, si pasan seis meses sin ser reclamados, estos deben ser destruidos”, señaló la cartera en un comunicado.

