Proponen en el Consejo Electoral negar la creación del Progresistas que pidió Pizarro

Senadora y precandidata presidencial por el Pacto Histórico María José Pizarro. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El magistrado Alfonso Campo presentó una ponencia negativa para permitir la escisión de un nuevo partido del Mais, que se llamaría Progresistas. Se trataba de una petición hecha por la senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landínez y David Racero.

Los congresistas presentaron la solicitud de escindirse del partido que les dio el aval en las elecciones de 2022, toda vez que este no se sumará al partido único que nacería del Pacto Histórico, toda vez que, para hacerlo, debería renunciar a su personería jurídica.

Aunque en un principio se habló de que esta sería positiva, en los últimos días empezó a tomar fuerza la versión de que hubo un cambio repentino y el documento sería, como finalmente pasó, para negar la división, poniendo un freno a la intención de los congresistas Pizarro, Racero y Landinez de conformar el partido Progresistas.

En diciembre pasado, los tres congresistas presentaron formalmente la solicitud de escisión del Movimiento Alternativo Social e Indígena. Su intención sería la conformación de un nuevo partido que entraría a engrosar las filas, a su vez, del nuevo partido que busca crear el Pacto Histórico para participar en 2026. Esto, ante la imposibilidad de hacerlo como coalición al haber obtenido más del 13 % de las curules en las pasadas legislativas.

En desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.