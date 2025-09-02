“Algunas de las reformas de Petro no son malas, pero ha querido todo o nada”: Aníbal Gaviria

Exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cuál es su ideología política?

Es una pregunta que me han hecho y me he hecho muchas veces. En realidad, soy menos de los extremos, pero no podría calificarme de centro, porque eso está superado y lo que hay es que buscar resultados. Hay políticas de la centro-derecha que sirven, otras que sirven de la centro-izquierda. Hoy en día, con el avance de la tecnología, con el avance ideológico, lo más importante es lograr definir qué política da mejores resultados para la gente. ¿Un sistema de transporte es de izquierda o derecha? ¿La virtualidad es de izquierda? Son soluciones a los problemas que hoy tiene la gente en Colombia.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Casa de Nariño?

La unidad. Y alguien dirá que eso es muy etéreo, pero no. Hoy el gran debate de Colombia es: división, polarización, odios o unidad. Eso es lo que la gente escogerá el próximo año. Si seguimos por los extremos, y de ahí cada vez más a seguir repitiendo la violencia, o si por fin buscamos un camino de unidad para que construyamos el país que soñamos. Ese es el propósito que quiero ofrecerle al país.

¿A qué apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro le daría continuidad?

Algunas de las reformas de Petro no son malas del todo. El problema es que ha querido todo o nada. En salud hay asuntos rescatables como la atención primaria en salud y el mejoramiento de la atención en las zonas rurales. Pero como lo enfocó en una forma absolutista e ideológica, propuso destruir el anterior sistema. Lo que logró fueron perjuicios y beneficios. En algunos aspectos hay cosas importantes a rescatar, pero buscando un beneficio mixto.

¿Y a qué definitivamente no?

Sin duda absoluta a la llamada paz total. Lo denuncié desde el primer día. Es algo mal diseñado, mal ejecutado, mal planeado y lleno de vacíos que lo único que han logrado es aumentar la inseguridad en Colombia y darle la posibilidad a los grupos criminales de crecer. Todos se han enriquecido con las rentas ilícitas y han aumentado el reclutamiento. Habrá que buscar sometimiento y cero impunidad.

Si acaba la paz total, ¿habría una ventana para diálogos con grupos?

Como gobernador de Antioquia lo dije: en Colombia se acabó la lucha armada, pero no es algo que se dice emocionalmente. Los hechos acabaron la lucha armada. El proceso de paz con las Farc y los anteriores con otros grupos y la elección de Gustavo Petro, tal vez sin proponérselo, terminó los fundamentos de la lucha armada. Esa lucha decía que no se puede llegar al poder por los votos. Pues ahí está. La democracia le abrió la puerta y el sistema electoral aceptó esa decisión y la respetaron. La lucha armada no tiene fundamento en Colombia. Lo que hay son grupos criminales con el foco en el enriquecimiento ilícito. Y frente a ello debe haber políticas y estrategias de sometimiento, pero no diálogos de paz. Sometimiento, cero impunidad y el imperio de la ley.

¿Con quiénes se aliaría para 2026 y con quiénes no?

En la Fuerza de las Regiones somos cuatro y hay que ser moderados porque las posiciones grupales hay que, de alguna manera, concertarlas. Pero no soy un hombre de extremos. Con el extremo continuista actual no. Y con un extremo de siembra de odios del otro lado, tampoco. En ese espectro amplísimo hay muchas personas e ideas –no solo entre los candidatos– que podemos converger y a eso le estamos trabajando. La mayoría de los colombianos estamos ahí y, cada vez más, en la inmensa franja que es la que necesita resultados y no palabras, discursos y menos insultos.

¿Usted cree que hay garantías para las elecciones de 2026?

El panorama no es fácil. El asesinato de Miguel Uribe muestra que no. Pero las actitudes del gobierno –estigmatizar, señalar a los opositores– no dan garantías. Pero no son solo las de los candidatos las amenazadas, sino, peor aún, las garantías de los electores con los grupos criminales en muchas zonas del país dominando los territorios. La exigencia tiene que ser al Estado colombiano para que garantice la seguridad, la democracia y las elecciones para candidatos y para los ciudadanos.

¿Cuál es su propuesta para bajar el tono en los debates públicos?

Es que la esencia de mi propuesta es la unidad, el respeto. Tiene que empezar desde el Estado y desde el gobierno. No se siembra un ambiente diferente si, desde el presidente, pasando por el ministro del Interior y otros, tratan a quienes piensan diferente de forma agresiva, descalificadora y amenazante. Seguiré manteniendo, porque no es una postura nueva, esa posición. Hablo firme, franco y directo, pero respeto a las personas, a las ideas y a las instituciones.

