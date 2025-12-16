Logo El Espectador
El Congreso avaló reglas para reconocer el pago de la llamada “bonificación judicial”

A través de un proyecto de ley, que ahora pasa a tercer debate, se les dará claridad a por lo menos 36.819 servidores judiciales.

Redacción Política
16 de diciembre de 2025 - 11:39 p. m.
El proyecto sobre la bonificación judicial, del senador Alejandro Chacón, fue aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Con el fin de que una serie de funcionarios de la Rama Judicial puedan acceder a una bonificación salarial que sí tiene sus equivalencias en algunos cargos del Ejecutivo, este martes se aprobó en el Congreso un proyecto de ley encaminado a materializar ese propósito.

Se trata de una iniciativa que, según consta en las comunicaciones públicas del Capitolio, busca que se reconozca un rubro denominado “bonificación judicial”, la cual sería pagada a servidores de la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

“Con esta aprobación en segundo debate, la plenaria del Senado avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia”, precisó el senador del Partido Liberal Alejandro Chacón, quien ofició como autor y ponente de la iniciativa.

De acuerdo con cifras que se dieron a conocer durante los dos primeros debates del proyecto de ley, que ahora pasa a discusión de la Cámara, en el país hay 36.819 servidores judiciales que tienen derecho a esa bonificación, pero ante la falta de reconocimiento como “factor salarial” se ha dado una alta litigiosidad contra el Estado.

En ese sentido, según el senador Chacón, hay más de 15.600 procesos judiciales relacionados con esta bonificación, que suman pretensiones económicas por más de COP 750.000 millones; además, dijo que durante los últimos diez años se han registrado condenas por más de COP 268.000 millones relacionadas con este tema.

Por Redacción Política

