“Estamos convencidos que tenemos más que proponerles que Iván Cepeda”: Paloma Valencia

Paloma Valencia es elegida como la candidata presidencial del Centro Democrático. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Qué conclusión hace de esa elección como candidata del Centro Democrático?

Una enorme responsabilidad, un compromiso con mi partido y con Colombia. Voy a trabajar con toda la intensidad que siento por este país para que las cosas salgan bien, para que podamos proponerle a los colombianos soluciones a los problemas reales que tenemos, para que podamos volver a despertar la esperanza, para que podamos entender que Colombia no se salva con un salvador, sino con una sociedad que decide construir un futuro distinto. Tenemos que hacernos dueños de nuestro destino como colombianos.

Le sugerimos: Así logró Paloma Valencia tener el guiño del Centro Democrático para aterrizar en el tarjetón

Muchos sectores estaban expectantes justamente de la decisión de su partido, dentro de ellos el propio Gobierno con la felicitación que le extendió el ministro Armando Benedetti. ¿cómo lo tomó?

Me ha conmovido mucho que tantos sectores ideológicamente tan no afines con quienes he tenido duros debates, me den la bienvenida a la contienda, porque yo soy una demócrata integral.

Yo entiendo perfectamente que la democracia es para contrastar ideas, pero con respeto por los demás, y yo creo que ese reconocimiento de que mucha gente de muchos sectores políticos me felicite y se alegre de que tengamos esta candidatura es muestra de que uno puede hacer política sin ceder jamás los principios, pero respetando a los contrincantes personalmente.

No podía iniciar esta candidatura sin que mi primer destino fuera este: mi Cauca. Vamos a organizarnos para sacar este departamento adelante, que los violentos sepan que tienen los días contados. #PalomaValencia2026 pic.twitter.com/iVzS1x7dRd — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 16, 2025

Este proceso se extendió desde octubre del año pasado ¿qué pasará ahora con sus compañeras María Fernanda Cabal y Paola Holguín?

Paola y María Fernanda tienen que ser jefes de debate de esta campaña. Yo lo repito, ellas son parte estructurante y estructural de esta campaña, como del futuro gobierno que vamos a tener. Quedó a mi nombre, con mi cara, pero yo entiendo que muchos de los eslabones de esta escalera en la que yo estoy parada, las construyeron ellas, son tan dueñas de esta campaña como yo.

¿Y en el caso de Miguel Uribe?

Yo entiendo que él está buscando a Vale en otro partido y está muy bien. Pero yo sí quiero dar el mensaje a él, a María Claudia, a sus hijitos, a todos los seguidores, que este partido va a honrar la memoria de Miguel Uribe, porque él también construyó los eslabones de la escalera en la que estamos parados hoy.

Esta campaña también es de ellos y este Gobierno también los tendrá en cuenta. Porque yo entiendo la magnitud que ha sido la pérdida de Miguel, lo doloroso que esto puede ser para nosotros como partido, como país, y que nosotros tenemos que procurar construirle a nuestros hijos, un país donde nunca más vuelvan a asesinar a quien habla en contra de los gobiernos, donde nunca más los hijos pierdan a sus padres.

Puede leer: “Es urgente”: Miguel Uribe y María Fernanda Cabal piden revelar resultados de encuestas del Centro Democrático

Hablando de María Fernanda Cabal, ella mencionó al término del evento que sería bueno que se revelaran las encuestas y todo el proceso que desarrollaron las dos ¿cómo toma estas peticiones?

Por supuesto que haya todas las auditorías y toda la claridad. Jamás me opondría a que haya claridad y garantías, porque eso es parte de la política decente que tenemos que tener.

Este país está cansado de las trampas, de la corrupción, de las componendas, y lo que tenemos que tener son procesos limpios, de manos limpias, para que toda la gente se pueda sentir incluida, representada tanto por mí como por todos los que han hecho parte de esta contienda, Paola, Andrés, el doctor Miguel y Miguel Uribe Turbay, no tengo sino gratitud, admiración, afecto, y como digo, son parte integral de esta campaña. Ellos no necesitan que yo los invite, porque esta campaña también es de ellos.

Ya en el terreno de las propuestas, el Centro Democrático tiene la línea clara en la seguridad ¿qué manejo le darán a esa iniciativa?

Hemos propuesto las cuatro R’s. La primera, reducir los ingresos de los ilegales. Cuando uno produce el 72 % de la cocaína del mundo, pues tiene unos grupos ilegales del tamaño del mundo, muy difíciles de controlar.

Hay que tener una política antidroga con la combinación de todas las formas de lucha. Empezando por la extinción forzada, la fumigación, y pasando por el control de los precursores químicos, la destrucción de laboratorios; la extinción de dominio tiene que volver a ser una realidad para quitarles hasta el último centavo a los ilegales.

Cuando uno debilita las finanzas de los ilegales, logra tener superioridad sobre ellos. Segundo, robustecer nuestra fuerza pública. Necesitamos un Plan Colombia 2.0 que nos ponga al límite en tecnología y en las posibilidades de desarrollo para poder tener toda la fuerza pública al servicio de los colombianos. Hablaremos con el gobierno de los Estados Unidos para hacerlo.

En contexto: Paloma Valencia es elegida como candidata presidencial de Centro Democrático

Tercero, reenamorar las comunidades. Aquí tiene que haber una sustitución inteligente, donde la gente no solamente siembre aguacate, sino que se socia con un privado que permita la industrialización del aguacate que permita la extracción de los aceites para garantizarles buenos ingresos a los campesinos.

Finalmente, la R es restablecer la legalidad en Colombia. Aquí tenemos que ser claros que el secuestro y el asesinato no terminan en curules en el Congreso, terminan en la cárcel, p orque en la cárcel los criminales dan buen ejemplo. Esto implicará un gran diálogo con la rama judicial colombiana para que podamos modernizarla, tener una reforma estructural de la justicia que elimine la impunidad de nuestro país.

La propuesta agrupa seguridad y economía, pero, ¿cómo plantearía el tema pensional pensando en los escenarios en los que se caiga la reforma en la Corte, o que esta lo apruebe?

Lo primero, es que si se cae la reforma pensional, creo que tenía una cosa muy buena, que era la eliminación de los subsidios a las altas pensiones y me comprometo que lo tramitaremos como una ley prioritaria.

Pero lo segundo, yo quiero una reforma pensional que permita que los colombianos empiecen a cotizar desde que nacen y que sus cotizaciones no dependan de si tienen trabajo formal o no, sino de que cualquier peso que tengan, cualquier momento, cualquier regalo que usted le quiera dar a un niño pueda ser un aporte a su sistema pensional.

Los colombianos nos estamos volviendo viejos antes de volvernos ricos y hay que empezar a construir un sistema pensional que contemple todas estas circunstancias

También quiero que el sistema pensional tenga dos cabezas: que usted puede escoger una pensión o puede escoger una vivienda, porque la vivienda al final de la vida puede darle lo que usted necesita. La arrienda y vive de eso, arrienda una habitación y come de eso, pero tiene una ventaja enorme y es que la heredan sus hijos. Y empezar la vida teniendo un bien inmueble, yo creo que nos ayuda a ir superando la pobreza de este país.

Un tercer elemento, yo quiero que la pensión sea absolutamente flexible, que todos mis vendedores informales que están en la calle puedan cotizar semanalmente lo que les quedó y que por cada peso que pongan, el Estado le ponga otro para ir constituyendo realmente el sistema de BEPS, pero vivo, que no tengan que pagar salud ni riesgos adicionales, sino que podamos tener un ahorro pensional que le permita a los colombianos pensar en que no vamos a envejecer como una nación pobre.

¿Y cómo será la aplicación de la propuesta de reducir el estado que ustedes buscan impulsar?

Nuestra propuesta es reducir de 19 ministerios a 12. Por ejemplo, hay una fusión que me encanta y de la que quisiera hablar. Nosotros queremos que haya educación, cultura y deporte, donde vamos a volver obligatorio y vamos a generar los incentivos para mantener también no solamente una educación en el colegio, sino de deporte o cultura.

Queremos que todos los James Rodríguez de este país puedan salir adelante, para que todas las Shakiras puedan salir adelante, para que todos los García Márquez encuentren un camino. Nosotros necesitamos darle a nuestra juventud unas opciones de formación distintas, que incluyan esa formación académica, pero también con las escuelas que van a ir creciendo en el deporte, con las escuelas de teatro, de danza, de música, para que todos los niños de este país tengan el derecho y acceso real a lo que puede significar.

Tras su elección ¿siente que en el Pacto Histórico, y puntualmete Iván Cepeda, les tomó alguna ventaja al llevar cerca de dos meses de campaña?

En la política los tiempos son los tiempos. Esta campaña está empezando hoy, nosotros recorreremos el país de la mano del presidente Uribe, de María Fernanda Cabal y de Paola. Estamos convencidos de que tenemos mucho más que proponerles que Iván Cepeda. Iván Cepeda es el responsable de la paz total, que lleva 40.000 homicidios, que ha llevado el terrorismo a crecer en un 60 %, la extorsión en un 50 %, que ha duplicado el secuestro.

Iván Cepeda lo que tiene que más que hacer campaña es darle explicaciones sobre la responsabilidad de haberle entregado a los violentos el territorio de Colombia.

Se entiende que de momento el partido busca exponer sus propuestas y se busca evitar hablar del gobierno Petro, pero ¿qué políticas de este gobierno mantendría usted en su hipotética administración?

Nosotros hemos sido claros en torno a la reforma laboral, no vamos a tocar los beneficios de los trabajadores, pero sí vamos a bajarle los impuestos a los empresarios para que compensen esos pagos, porque Colombia necesita competitividad.

Lo segundo, a mí me gusta el proyecto de caminos comunitarios ‘Caminos Para la Paz. Lo que pasa es que no lo hicieron. Yo sí creo que nosotros necesitamos al menos 10.000 kilómetros construidos en las vías terciarias de este país para que los campesinos tengan movilidad, y estoy convencida de que lo podemos hacer y que las juntas de acción comunal, los comunales pueden jugar un papel fundamental en esto.

Y también, es que se lo haya inventado Petro, él le puso el nombre de la economía popular, pero tenemos que sacar adelante a los colombianos que están en la informalidad. Hay que darles acceso a capital, a crédito, hay que tener incubadoras de empresas, hay que amarrarlos al sistema productivo.

El 57 % de los colombianos vive con menos de un salario mínimo, y nuestro propósito tiene que ser que ese número se reduzca y que creemos el camino para que ningún colombiano no tenga un ingreso común.

¿Cómo tiene planeado afrontar la crisis en salud?

Lo primero que vamos a hacer es titularizar la deuda. Hay que tener las cuentas claras para reconocer lo que se debe y que con esos títulos el sector privado pueda salir a refinanciar el sistema.

Vamos a buscar certificados de calidad y contratos a largo plazo que le den estabilidad a los ingresos para que podamos restablecer los servicios. También queremos buscar una compra pública de los medicamentos para reabastecer los inventarios que se han perdido en Colombia.

Y luego haremos los ajustes centrales sobre el sistema. Lo primero, una UPC diferenciada por riesgo, de manera que los pacientes más enfermos sean los que más recursos llevan en el sistema. Y eso significa que las EPS ya no pelean por pacientes sanos, sino pacientes enfermos para darles mejor atención.

También es necesario agilizar la manera en la que se cambia de una EPS a otra para que el ciudadano pueda tener mejor servicio y le entreguen los medicamentos a tiempo.

Finalmente, ¿la veremos en las consultas de marzo de las que tanto se ha hablado de momento?

Nosotros no tenemos veto con nadie y queremos aportarle a la defensa de la democracia en Colombia. El problema no es de izquierdas y derechas, el problema es del estatismo que elimina las libertades. El problema es del autoritarismo que ha ido generando tensión en las instituciones, y eso lo aguanta un Gobierno, pero ya dos destruyen la democracia. El problema es la complacencia con la que se han ido tomando el país.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.