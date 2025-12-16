Conservadores se bajarían de las consultas de marzo: otros partidos analizan mecanismos

El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, confirmó que su colectividad se bajaría de las consultas de marzo próximo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Al mismo tiempo que se vienen realizando los últimos movimientos del año para que los aspirantes a aparecer en el tarjetón presidencial de 2026, dentro de los partidos también se analizan qué caminos tomar para tener un papel relevante en los comicios que se aproximan.

En esa línea es que el Partido Conservador, uno de los que había expresado voluntad de participar en una consulta el 8 de marzo –el mismo día en que se elige al próximo Congreso–, confirmó este martes que se encuentra ahora encaminado hacia otras vías.

Efraín Cepeda, quien fue reelegido como presidente de esa colectividad, aseguró que las directivas del partido preferirían acudir a una gran encuesta de opinión con otras fuerzas para definir una posible candidatura unificada de derecha o centro-derecha.

“Hoy los vientos que soplan es que no vamos a la consulta popular y vamos en el camino de una encuesta de opinión”, confirmó el senador Cepeda, quien además hace parte del abanico de precandidatos que buscan aval de las toldas azules.

En una vía similar ya se han expresado otras fuerzas como el Centro Democrático, cuyo líder único, el expresidente Álvaro Uribe, dijo que una encuesta es un camino más viable para unificar apoyos. Y su candidata, la senadora Paloma Valencia, también está inclinada en esa misma vía.

A esto hay que sumarle que hace un par de semanas, tanto el abogado Abelardo de la Espriella como el exgobernador Sergio Fajardo, coincidieron por separado en plantear la posibilidad de acudir a una encuesta para definir proyectos políticos que apunten a frenar la reelección que quiere el presidente Gustavo Petro para la izquierda.

Y aunque ambos son distantes ideológicamente, el expresidente Uribe ha mencionado sus nombres como probables participantes de un proceso de selección ampliado.

En todo caso, de acuerdo con el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral, son 34 partidos los que expresaron voluntad de ir a una consulta en marzo, pero tienen plazo hasta este 22 de diciembre para confirmar o desistir en ese propósito.

Agradezco al Directorio Nacional Conservador el haberme elegido nuevamente y por unanimidad como su Presidente.



Seguiré actuando con la misma firmeza y coherencia que me caracterizado. Vamos a seguir defendiendo el orden, la estabilidad y la institucionalidad que reclaman los… pic.twitter.com/8eECZGG8ai — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) December 16, 2025

Es por eso que la coalición que se confirmará este miércoles, entre Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y otros aspirantes por firmas, está pendiente de definir si se mantienen en ir a una consulta en marzo o si, como también lo han hablado, hacen procesos previos de selección, como encuestas, para decantar el abanico de aspirantes.

Los que sí irían a consulta, a menos que también modifiquen sus planteamientos, son Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo, quienes buscan potenciar la disidencia del petrismo y la izquierda que están promoviendo.

Por esto mismo es también necesario saber si quienes han hablado del Frente Amplio, como Roy Barreras e Iván Cepeda, se mantienen en la vía de ir a otra consulta en marzo o si, por el contrario, previamente depuran las aspiraciones y terminan apoyando a una sola carta presidencial.

