Así reaccionó el país político al anuncio de la reunión entre Trump y Petro

Plaza de Bolívar durante la marcha del 07 de enero del 2026

Diferentes voces del país político reaccionaron a la llamada de cerca de una hora entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, con la cual comenzó a desescalarse el tono con el que se habían enfrentado los dos mandatarios.

Unos de los primeros en reaccionar a este hecho fueron los candidatos presidenciales Claudia López, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras.

La exalcaldesa Bogotá, Claudia López, celebró la mejora en las comunicaciones entre cancilleres y presidentes. “Felicito este avance, confío que se mantenga y se concrete pronto el encuentro presidencial en Washington”, agregó López.

Por su parte, el exministro Juan Fernando Cristo, felicitó al gobierno por utilizar los canales permanentes para discutir las diferencias. Y pidió que usen el trabajo conjunto para enfrentar a los verdaderos enemigos que asegura son los grupos terroristas y narcotraficantes.

👏👏👏. Felicitaciones. Ese es el camino. Diálogo respetuoso, diplomacia profesional, canales permanentes para discutir las diferencias y trabajo común para enfrentar a los verdaderos enemigos que son los grupos terroristas y narcotraficantes. Ojalá se mantenga este nuevo tono y… https://t.co/65qDG1uUb0 pic.twitter.com/CwUmh9o3xn — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 8, 2026

El exembajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, consideró que la llamada entre ambos mandatarios es una buena noticia, porque “desescala el conflicto, disminuye las tensiones y abre la comunicación diplomática que es el camino correcto”, afirmó en un video en sus redes sociales.

Un buena noticia para Colombia la comunicación telefónica entre el Presidente ⁦@petrogustavo⁩ y el Presidente ⁦@realDonaldTrump⁩ @POTUS⁩ porque desescala el conflicto , disminuye las tensiones y abre la comunicación diplomática que es el camino correcto. pic.twitter.com/QNiM7kJYNQ — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 8, 2026

Una hora después de terminar la intervención del presidente Petro, el candidato presidencial por Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella, eligió al mandatario estadounidense. Y aseguró desde su cuenta de X que “el Presidente Trump doma jaguares en decadencia. Con una sola movida arrodilló al narco régimen y a su cómplice”.

Las reacciones del gobierno iniciaron con la embajada de Colombia en Washington, liderada por Daniel García Peña, quién agradeció el “tono constructivo” de Washington en el intercambio establecido a través de canales diplomáticos entre el presidente Gustavo Petro y su par estadounidense, Donald Trump.

“Colombia se mantiene abierta al diálogo y el compromiso constructivo con Estados Unidos, guiado por el respeto mutuo y el entendimiento con un interés en la estabilidad regional”,

Statement pic.twitter.com/rBZEwOO2PJ — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) January 8, 2026

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien se encontraba en la Plaza de Bolívar con el presidente Petro mientras dio su discurso, refirió a la llamada entre ambos mandatarios en sus redes sociales, “se quedaron con los crespos hechos. Fin del comunicado”.

En el discurso que el presidente Petro dio en la plaza de Bolívar, señaló que funcionarios de la derecha colombiana habían construido una narrativa falsa en su contra desde Miami. En su discurso incluyó a la periodista Vicky Dávila, al relacionarla con su suegro Lucas Gnecco y Jorge Gnecco, relacionados según el mandatario con la parapolítica.

Frente a esto, la candidata Dávila dijo en su red social X frente a las acusaciones, “Dios te perdone Gustavo Petro… miserable, infame… Dios te perdone".

Dios te perdone Gustavo Petro… miserable, infame… Dios te perdone.@petrogustavo — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 8, 2026

Petro también se refirió a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en los que manifestaba que Trump “no venía por Colombia sino por Petro”, el presidente dijo: “decía el expresidente Uribe, ayer y hoy que ‘hay que diferenciar nación y Petro. Los norteamericanos vienen por Petro no por Colombia’. No le quiero decir la grosería que le quiero decir. Mucho HP no sabe la historia de Colombia. Porque HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que es lo que fue”.

Frente a esto, el partido del expresidente Uribe, Centro Democrático, compartió varios comunicados frente a los comentarios del presidente Petro en plaza pública. El partido rechazó las palabras del jefe de Estado, condenó lo que llaman un lenguaje agresivo y estigmatizante que repite el mismo libreto de odio y señalamiento que antecedió a la tragedia nacional vivida con Miguel Uribe Turbay.

“Un presidente que insulta, estigmatiza y deshumaniza al contradictor político no gobierna: instiga a que se le agreda. Ese discurso no es retórico ni inofensivo; crea enemigos, legitima la violencia y pone en riesgo la vida de quienes piensan distinto. Petro ha sido incapaz de asumir su responsabilidad histórica: su tono es hostil, irrespeta a la oposición y atiza el fuego de la violencia política”, agregaron en el comunicado.

Señor Gustavo Petro:

Hoy usted es presidente gracias a la Seguridad Democrática. Incluso Iván Cepeda pudo regresar al país y hacer política porque tuvo garantías para no ser asesinado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez



Díganos, ¿esas mismas garantías existieron para… — Centro Democrático (@CeDemocratico) January 8, 2026

Vea aquí la intervención del presidente Petro y el análisis de El Espectador:

