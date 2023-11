Reforma a la salud: Cámara retoma debate en medio de acusaciones por “sabotaje”

Reforma a la Salud: Debate en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

En la tarde de este martes, la plenaria de la Cámara de Representantes hará un nuevo intento de debatir y votar la reforma a la salud del gobierno Petro. Sin embargo, existen varias dudas sobre el trámite y varios representantes no descartan que la falta de quórum vuelva a afectar la discusión.

Uno de los puntos que más preocupa en la mesa directiva tiene que ver con las recusaciones contra los congresistas de la Alianza Verde, las cuales están relacionadas con las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien aseguró que los verdes deberían apoyar la iniciativa al tener cuotas de representación en el Ejecutivo.

Por esta razón, algunos creen que los integrantes de esa bancada están impedidos para votar, por lo que el tema fue trasladado a la Comisión de Ética. Sin embargo, según el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, dicha comisión no ha tramitado las recusaciones, lo que impediría avanzar en el trámite. “¿O será que le van a sumar más vicios al trámite legislativo?”, dijo.

A esto se suma que cada vez son más las voces de ese partido que piden declararse en independencia del Gobierno, ya que muchos no están de acuerdo con varios artículos del proyecto. Por otra parte, existen dudas sobre el respaldo de otros partidos, como el Liberal, que esta semana, a través de su director, el expresidente César Gaviria, también planteó dar un paso al costado de la coalición de gobierno.

Entre tanto, el presidente de la Cámara, el liberal Andrés de Calle, aseguró que algunos congresistas estarían intentando sabotear el proceso y que no se puede argumentar falta de garantías para no votar. “Hemos dado debates por más de 14 horas donde se le ha dado la palabra a todo el mundo y hemos creado sesiones informales para la ciudadanía. Congresistas han dicho públicamente que buscan sabotear la reforma. Eso no lo vamos a permitir”, le dijo a La W.

Aunque hasta el momento el Gobierno y su bancada han logrado aprobar más de la mitad de los artículos de la reforma, los partidos de oposición e independientes han logrado desarmar el quórum decisorio en las últimas sesiones. Entre tanto, otro grupos de congresistas asegura que el Ejecutivo está “bloqueando” la agenda legislativa, pues, según explican, cerca de 90 proyectos de ley se quedarían sin debate por el foco que le ha dado la mesa directiva a unos de los proyectos bandera del presidente Petro.

