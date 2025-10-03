Reforma a la salud de Petro sigue estancada, ¿en qué va la discusión?

El liberal Miguel Ángel Pinto, opositor del mandatario Gustavo Petro, se posesionó como presidente de la Comisión Séptima de Senado. Foto: Archivo Particular

La reforma a la salud del presidente Gustavo Petro sigue en su tercer debate. Las tensiones siguen aumentado entre la Comisión Séptima del Senado y la Casa de Nariño, desde donde han señalado que no cederán en los puntos claves del articulado que lidera el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Este martes comenzó oficialmente el debate en la célula legislativa, que tendrá que analizar tres ponencias antes de llegar a una determinación final. Ni la negativa ni la alternativa ni la positiva tienen, hasta el momento, una mayoría para prosperar.

La primera en pasar a discusión fue la de archivo, presentada por los senadores Honorio Henríquez y Alirio Uribe (Centro Democrático). Ya la bancada conservadora anunció que se opondría, por lo que las senadoras Esperanza Andrade y Nadia Blel la apoyarían. El liberal Miguel Ángel Pinto, conocido opositor del Gobierno, también se decantaría por esta línea.

En caso de que esa no prospere, sigue la del Gobierno. Tiene la firma de los senadores Martha Peralta, Wilson Arias, Ferney Silva (Pacto Histórico), Omar Restrepo (Comunes) y Fabián Díaz (Alianza Verde), y se acoge a lo propuesto inicialmente.

Y la última sería la alternativa, presentada por la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), con la firma de Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres). Esta contiene varias modificaciones al articulado original y ya es materia de pelea entre la senadora vallecaucana y el mandatario, quien ha dirigido no pocas pullas hacia ella. Incluso, fue el centro de un rifirrafe entre el Ejecutivo y la gobernadora Dilian Francisca Toro por acuerdos que tomaron lugar en cuando está todavía comandaba la colectividad.

Este mismo viernes, el presidente aseguró que tienen “estancada” la iniciativa e instó al Congreso a aprobar y profundizar las reformas. Junto a esa, está el presupuesto y la reforma tributaria pendientes por aprobar, y desde el Ejecutivo ya están midiendo el aceite para lograr un resultado favorable.

