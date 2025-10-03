Constituyente, EE. UU. y reformas: así fue el quinto plazoletazo de Petro en Ibagué

El presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de una constituyente. Foto: Andrea Puentes / Presidencia

El presidente Gustavo Petro le habló al país desde Ibagué, Tolima, después de una semana marcada por los choques discursivos que ha tenido con Estados Unidos y con Israel. En la "Convocatoria por la Democracia, la Dignidad y la Independencia Nacional”, el mandatario estuvo acompañado por parte de su gabinete y lanzó declaraciones sobre los comicios del próximo año, acompañado de gritos de “reelección”, de la constituyente y el Estados Unidos de Donald Trump.

En su quinto plazoletazo, tuvo a su lado los ministros Armando Benedetti (Interior), Eduardo Montealegre (Justicia), Guillermo Jaramillo (Salud), María Fernanda Rojas (Transporte), Antonio Sanguino (Trabajo), Martha Carvajalino (Agricultura), Diana Morales (Comercio) y Juan Carlos Florián (Igualdad), así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el jefe del despacho presidencial, Raúl Moreno.

En poco menos de 90 minutos, el jefe de Estado tocó varios temas claves y volvió a avivar la pelea que mantiene no solo con la administración republicana en Washington, sino también la discusión alrededor de una Asamblea Constituyente y las reformas todavía pendientes por discusión en el Congreso. Incluso, hizo mención de sus antecesores, a los cuales lanzó varias pullas, y pidió la reelección de su proyecto político.

¿Qué dijo sobre Estados Unidos e Israel?

Lo que es su quinto plazoletazo en los 10 meses que van del año fue convocado, precisamente, en medio del choque con Estados Unidos. El discurso que el mismo Petro pronunció en una marcha a favor de Palestina derivó en el anuncio de la revocación de su visa y una cascada de movidas políticas desde la Casa de Nariño para elevar el tono, aunque cuidando los canales diplomáticos.

“Claro que yo sé qué significaban mis palabras en Nueva York”, aseguró. Y agregó, calificando de “irrespetuoso” a Donald Trump: “Yo le tengo que decir al presidente de EE. UU., ¿con qué derecho pone un muro para que no entremos, con qué derecho saca a nuestros ciudadanos (...) tratados como criminales?”

Y entre las pullas que lanzó, dijo que harían que Estados Unidos se tragara sus palabras después de la decisión de la descertificación, en la que Colombia recibió un waiver con el que se libró de sanciones. En ese sentido, recalcó: “[Trump] decidió humillarnos, y nosotros no nos dejamos humillar”.

Lo cierto es que, si bien la comunicación se ha mantenido en esa vía a través de redes sociales, El Espectador conoció que varias carteras se están moviendo detrás del telón para afianzar los lazos. Por eso es que el mismo ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, viajará a ese país a finales de octubre para mantener diálogos bilaterales en cooperación de seguridad.

Por eso, en medio de sus declaraciones, también lanzó un mensaje al gobierno Trump sobre el genocidio en Gaza y el plan propuesto para acabar con el conflicto: “Si lleva el ejército de los EE. UU. allá, yo también llevo el Ejército de Colombia, y peleamos juntos”. A eso le añadió: “No somos aquí, y no tenemos por qué serlo, enemigos, somos vecinos”.

En esa misma línea que tuvo con la Casa Blanca se refirió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y lo acusó de matar a bebés gazatíes con bombas. Petro, además, se refirió a las dos colombianas que hacen parte de la Flotilla Humanitaria Global Sumud y al colombiano secuestrado por Hamás.

“El único que está luchando por ese colombiano soy yo”, aseveró. Y apuntó que le otorgó “a ese señor la ciudadanía colombiama, esperando su libertad”.

Se fue contra el Congreso por demorar sus reformas

El jefe de Estado se refirió a las reformas a la salud y la pensional, ambas estancadas para su implementación. Mientras la primera está en la Comisión Séptima del Senado, que ya ha hundido otros textos del Ejecutivo, en su tercer debate, la pensional está en evaluación de la Corte Constitucional.

“Un magistrado tiene trancada la reforma pensional”, apuntó. Y señaló que “los bonos pensionales ya están financiados porque [él] no [es] pendejo, apenas el magistrado comenzó a sabotear (..) [él puso] las partidas suficientes para que pasáramos de 1,8 millones a 3 millones de viejos y viejas”.

También hizo un llamado al Congreso para “recuperar su función, que no es ayudar con el dinero público las ganancias codiciosas de una minoría”. Y lanzó una pulla a la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) por proponer una ponencia alternativa para inyectar más dinero a las EPS, así como la gobernadora Dilian Francisca Toro, con quien mantiene un rifirrafe por acuerdos a los que llegaron cuando esta última todavía dirigía la colectividad.

Insistió en una constituyente

A lo largo de su discurso, el presidente reafirmó el músculo electoral que demostraba la convocatoria de este viernes en Ibagué. Desde allí, aseguró que a él “no lo dejan” reelegirse, en un mensaje que incluyó menciones a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“Reelijamos el proyecto y reelijámoslo de dos maneras. En una no puedo hablar mucho, porque también me prohíben, pero habrá una persona elegida por el pueblo en octubre y marzo que sea capaz de profundizar las reformas”, dijo. En esa misma línea, enfatizó en que si se quieren las reformas “tiene que haber una bancada progresista mayoritaria en el Congreso”.

En esa parte fue que reiteró la necesidad de convocar el “poder constituyente” y recalcó en que ninguno de sus opositores "hace una manifestación de esta". “No es solo llenar plazas, se me ha vuelto algo rutinario, no, es que la gente que se reúne decida, no solo aplauda. Poder constituyente es que el pueblo decida, y el pueblo decide en una Asamblea Nacional Constituyente”.

Incluso delineó los pasos a seguir para hacerlo. Empezó por el comité promotor que debería ser organizado por el pueblo para recoger dos millones y medio de firmas, pero para hacerlo, según dijo, era necesario que el país se pusiera en “modo constituyente”.

“Hay que ponerse no solo en modo electoral, representativo, que toca ganar Congreso y Presidencia; pero lo que yo estoy proponiendo, además, es que nos pongamos en modo constituyente, es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas (...) y se presenta el proyecto de ley de reglamento de la asamblea. ¿Y quién lo aprueba? El próximo Congreso de la República, porque este ya se asustó hasta con la reforma a la salud", explicó.

Eso sí, fue claro en que esa asamblea necesitaría de solo tres meses para profundizar en las reformas, porque no necesitan “hacer una nueva Constitución”, pues “la actual sirve”. En esa parte, también dijo que sí participaría en esas elecciones: “Me tienen que poner a hacer algo, no voy a hacer lo de Uribe, que le salió mal, además. Lo que sí necesitamos es que el pueblo de Colombia se ponga en modo constituyente y eso comienza por recoger las firmas".

El discurso ocurre en medio de un tenso ambiente político. Tanto oficialismo como oposición están analizando sus próximas movidas para lograr acumular los sufragios suficientes en 2026.

