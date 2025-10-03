“El Palacio de Nariño quedó desarmado”: Petro por choques con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro dio a conocer la noticia del retiro de armas por parte de Estados Unidos este martes, a través de un trino. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro aseguró que, en medio de sus choques con el Gobierno de Donald Trump, “el Palacio de Nariño quedó desarmado”. Ya el jefe de Estado había explicado que un número significativo de armas, incluyendo un detector antidrones.

“Aquí nos desarmaron. El Palacio de Nariño quedó desarmado: un gesto de gratitud, pero también [que] me dio mucha rabia, porque me pareció indigno de nosotros. Porque todas las armas, la mayor parte que cuidaban el palacio –150 en total, fusiles casi todas, incluyendo el antidron– eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó durante una ceremonia de ascenso de militares realizada este viernes, en Bogotá.

“No sé quién, no voy a hablar de nombres. A alguien se le ocurrió la tristísima de cuidar el palacio central del Gobierno de colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero. Me di cuenta, porque los señores, en su pelea conmigo y con Colombia, nos mandaron una carta diciendo ‘devuélvanos nuestras armas’. Menos mal tenemos el batallón de Guardia Presidencial, que lo puse a cumplir la función que siempre tuvo”.

Sin embargo, no cesó en su crítica: “A la Policía la desarmaron porque esas armas no eran de Colombia. La orden que di es que se entregan a la embajada. Hay que tener dignidad y no las necesitamos, si estamos haciendo un fusil y parte del presupuesto del Ministerio de Defensa en unos años va a salir de las exportaciones de ese fusil”.

El presidente Peto habló de este tema el pasado miércoles, cuando anunció la expulsión del personal diplomático de Israel en Colombia: “Estados Unidos decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos. Sin embargo, Colombia ayudará a todo pueblo que requiere nuestra colaboración para controlar la entrada de drogas a su país”.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu.



Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina



Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

