“Nos incumplieron”: pelea entre congresistas por subcomisión de reforma a la salud

Reforma a la salud: Miranda, Juvinao y Pedraza dicen que Gobierno no cumplió lo prometido sobre la subcomisión. Foto: Archivo Particular

Este martes, en la plenaria de la Cámara de Representantes, el Gobierno y su bancada lograron las mayorías necesarias para aprobar el informe de ponencia de la reforma a la salud, con más de 90 votos a favor, lo que mantiene vivo el proyecto. Sin embargo, la decisión generó molestia entre quienes reclamaban la creación de una “subcomisión” que estudiara el texto antes de autorizar el debate.

“Lamentablemente la Cámara acaba de aprobar la ponencia positiva de la Reforma a la Salud sin crear previamente la subcomisión, cómo se había acordado. Esto muestra un incumpliendo que pone en riesgo la salud de los colombianos”, dijo la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien agregó que el proyecto, como está, es antitécnico y deja dudas sobre su impacto fiscal.

Lea también: ¿Qué sigue para la reforma a la salud en el Congreso?

Para Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, el incumplimiento es claro porque el Gobierno y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, se habían comprometido a autorizar la “subcomisión” de estudio a la reforma antes de cualquier otra votación. Según ella, ese fue el trato que incluso permitió hundir la ponencia de archivo.

La verdad lo que pasó hoy en plenaria es de lo más descorazonador y decepcionante: luego de que la Mesa Directiva y el partido de gobierno se comprometieran públicamente a conformar HOY la subcomisión de la #ReformaALaSalud, levantaron la plenaria diciéndonos que sobre la misma… pic.twitter.com/5Ysj7zwwBj — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 20, 2023

“Siendo así, y comprobando —una vez más— que la tal invitación al diálogo nacional es retórica y nada más, anuncio mi voto negativo a la ponencia y retiraré mi apoyo a la reforma a la salud hasta tanto no se cumpla con la creación de la subcomisión aprobada por esta plenaria hace tres semanas. Así no se construye confianza, presidente Petro”, dijo Juvinao.

Recomendado: “El acuerdo nacional no se circunscribe al Congreso y a las reformas”: Iván Cepeda

Por su parte, la representante Jennifer Pedraza aseguró que la reforma se está aprobando “a punta de mermelada” y con los votos de los partidos tradicionales, lo que a su juicio demuestra que la propuesta de crear la subcomisión le estorba al Gobierno.

“Y decidieron no cumplir: no fue conformada la subcomisión de la reforma a la salud. El propio presidente Andrés Calle me dijo que ya estaba lista la resolución. ¿Por qué no leerla en la Plenaria? Confiamos, votamos la ponencia, y nos incumplieron”, aseguró la representante Carolina Giraldo.

¡OJO CON LO QUE ESTÁ PASANDO EN PLENARIA DE @CamaraColombia!



A esta hora debatimos la #ReformaALaSalud y el presidente @AndresCalleA me garantizó que después de votar la ponencia positiva, se creará la subcomisión que mejorará el texto de la reforma.



Esperamos que esto se… pic.twitter.com/EmU8wXKmqd — Carolina Giraldo Botero 🏛️🇨🇴 (@CaroGiraBo) September 19, 2023

El presidente Calle respondió que las garantías están dadas, pues según él no habrá ninguna votación o discusión hasta tanto la comisión accidental no entregue su análisis sobre el proyecto.

No se pierda: “Vuelve y retransmite un refrito”: David Luna a Petro por nueva alocución

El tema volvió a generar un choque de las congresistas con el Pacto Histórico, donde retomaron el discurso de la “jugadita” para dilatar la discusión del proyecto. “No sé si voy a poder superar el hecho de que las cuatro saboteadoras de la reforma a la salud sean mujeres”, trinó la representante María Fernanda Carrascal.

A su turno, la representante Pedraza le respondió y le reclamó por las ataques machistas del pacto a sus críticas. “Mafe Carrascal acaba de descubrir que las mujeres tenemos carácter propio y autonomía política. ¿Cuánto tiempo pasará para que asuma una posición crítica frente a las prácticas machistas de su Gobierno?”, dijo.

🚨ÚLTIMA HORA 🚨Mafe Carrascal acaba de descubrir que las mujeres tenemos carácter propio y autonomía política. ¿Cuánto tiempo pasará para que asuma una posición crítica frente a las prácticas machistas de su Gobierno? Lo descubriremos. https://t.co/uVXjFFZcSh — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) September 20, 2023

Por ahora, falta esperar cómo queda conformada la subcomisión y cuánto tiempo tendrá para rendir su informe. Todas estas decisiones estarán a cargo del presidente Andrés Calle.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.