Garrido criticó inclusión de reforma a la salud en Cámara: “No hay aval fiscal real”

La reforma a la salud volvió al orden del día de la plenaria de la Cámara de Representantes tras dos semanas de tire y afloje en la mesa directiva. El debate, de todas formas, no estará libre de controversias y será la primera discusión de un proyecto del Gobierno para el ministro del Interior designado, Armando Benedetti, cuyo aterrizaje en el Congreso generó ruido.

Entre los personajes que fueron clave para que el texto no entrara en la agenda de la plenaria estuvo la representante Lina María Garrido (Cambio Radical), la segunda vicepresidenta de la corporación legislativa. No solo mantiene una férrea defensa a la Casa de Nariño, sino que también ha dicho que no firmará el orden del día hasta que se presente el aval fiscal de la reforma.

Precisamente, la congresista —junto con el primer vicepresidente, el representante Jorge Tovar (Citrep)— presentó una tutela para que el Ministerio de Salud respondiera a la petición, hecha desde el 2 de diciembre de 2024. Según dio a conocer a través de sus redes sociales, la cartera que encabeza Guillermo Jaramillo le respondió diciendo que el pasado 11 de septiembre emitió “consideraciones fiscales” con un “concepto de impacto fiscal favorable”.

“Con lo anterior es totalmente claro que el proyecto de ley presentado por el gobierno referente a la transformación del sistema de seguridad social cumple con el requisito presupuestal de impacto fiscal provisto en la norma”, se lee en la respuesta remitida a la representante, firmada por Rodolfo Salas, secretario general del Minsalud. Y se agrega que “la solicitud y tutela interpuestas por los vicepresidentes no tiene asidero”.

Eso sí, en la respuesta que fue enviada a los vicepresidentes de la Cámara, también se incluye una parte del concepto, en el que se lee que el impacto fiscal puede “incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas en la medida en que las obligaciones corrientes del sector salud acumuladas al cierre de 2024 sean cubiertas”.

En ese punto, Garrido señaló que las deudas con ese corte superan los $7 billones, divididos en $5 billones por el déficit de la UPC y $2 billones por los Presupuestos Máximos. Para 2025, los números llegan a $10 billones y $5 billones, respectivamente.

“En realidad, para hablar con la verdad, el sistema de salud de Colombia siempre ha vivido alcanzado, pero nunca había llegado a niveles tan extremos de deuda”, dijo. Y añadió: “Nos están mintiendo. No hay aval fiscal real. Lo que hay es una bomba financiera que el gobierno quiere tapar”.

Lo cierto es que, si bien el Gobierno esperaba avanzar rápidamente con la discusión de la reforma, pues tiene las mayorías en Cámara, esa disputa en la mesa directiva generó retrasos en el plan. La luz verde llegó en la noche de este lunes, después de una reunión de Tovar y Garrido con Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), el presidente de la corporación legislativa, en la que el vicepresidente firmó el orden del día que incluía la reforma después de que se anunciara la creación de mesas de trabajo para la UPC.

Se retomará la discusión de la Reforma a la Salud luego de lograr que:

1️⃣ El Ministerio de Salud acatara las órdenes de la Corte Constitucional.

2️⃣ Se aprobaran proyectos de ley muy importantes de colegas que se encontraban represados como: Honorarios justos para concejales, ley… — Jorge Rodrigo Tovar Vélez (@JorgeRodrigoTV) March 4, 2025

Aquí puede leer la respuesta completa del Ministerio de Salud:

