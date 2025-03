Sarabia cumple un mes en Cancillería: este es el balance de su gestión como ministra

La canciller Laura Sarabia reiteró que "en Venezuela no hubo elecciones libres". Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ministra de Exteriores, Laura Sarabia, cumple 30 días en el cargo atravesados por la incertidumbre en el gobierno de Gustavo Petro y las críticas que ha recibido de la oposición por su poca experiencia en materia de asuntos exteriores. Con nuevos nombramientos en los viceministerios y reuniones con congresistas sobre temas internacionales, así va la gestión de la canciller.

Dos de los primeros movimientos que se conocieron en la Cancillería con la llegada de Sarabia fueron los que certificaron el aterrizaje de dos nuevas figuras, ambas con amplio conocimiento en materia internacional: Daniel Ávila como vicecanciller y Mauricio Jaramillo Jassir como viceministro de Asuntos Multilaterales. El primero ha tenido experiencia en el manejo de las relaciones con Estados Unidos, y precisamente ese recorrido habría sido la razón por la cual la ministra dio el aval para su posesión.

Sugerimos: Así reaccionó el mundo político al segundo consejo de ministros televisado

Y es que uno de los primeros problemas de la cartera este año fue el impase entre Colombia y el Estados Unidos de Donald Trump por el retorno de los connacionales deportados. En ese entonces, ya se sabría que Sarabia asumiría como canciller, aunque no se había oficializado su aterrizaje en el cargo. Sobre eso, la Cancillería ha dicho que “la defensa de la dignidad de los colombianos fue y seguirá siendo una prioridad”, razón por la cual se asumieron los costos del traslado de todos los colombianos.

“La relación con Estados Unidos es sólida. Son nuestro principal socio comercial, y como canciller mantengo conversaciones frecuentes con el embajador (John) McNamara sobre temas clave como comercio y transición energética. Estamos también buscando reuniones con autoridades de Estados Unidos, como Marco Rubio”, aseguró en entrevista con El Espectador.

#EnVideo 🔴Declaración de la Canciller @laurisarabia sobre la reunión entre el Presidente @petrogustavo y el Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU en Colombia, John Mcnamara. pic.twitter.com/DL0o4iIu5C — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 6, 2025

En la línea de las relaciones bilaterales, recibió la tarea del presidente de fortalecer los lazos con la Unión Europea, Turquía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, República Dominicana y Perú. Justamente, con este último Estado se ha intentado normalizar las relaciones, que ya dejó un primer encuentro el pasado febrero entre Ávila y el viceministro peruano, Peter Camino, donde se acordó “elevar la relación bilateral al más alto nivel, mediante el nombramiento recíproco de embajadores, proceso que se encuentra en curso”.

Le puede interesar: “Estoy del lado de los frustrados, los desilusionados con el Gobierno”: Claudia López

En el continente americano, específicamente, el presidente le dejó unos objetivos que giran en torno al cambio climático y la transición energética; el problema de las drogas y la seguridad; la migración; y la inteligencia artificial. Esos cuatro puntos serían, de acuerdo con la Cancillería, los que marcarán “la hoja de ruta de la política exterior colombiana”.

Los retos a su llegada a la cartera no fueron pocos, pues a ese de las relaciones bilaterales llenas de tensión se suman los problemas en el servicio consular. La canciller ha prometido enviar más funcionarios para apoyar las labores del consulado de Miami y anunció que se abrirán nuevas oficinas consulares, con la contratación de asesores psicosociales en Houston y Los Ángeles que apoyen los actuales procesos de deportación.

La canciller, de todas formas, también ha sido blanco de críticas dentro del mismo gobierno. Pocos días después de su posesión en la jefatura de la cartera, en el consejo de ministros se revelaron las diferencias que mantiene con la vicepresidenta Francia Márquez y el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

Lea también: Petro alineó al gabinete para que segundo consejo televisado se centrara en Catatumbo

"Las disputas internas solo le hacen daño al presidente Petro, algo que algunos dentro del gabinete no han entendido. Pero, insisto, me gusta trabajar y hacerlo colectivamente, como bien pueden confirmarlo mis equipos. Yo ya he tomado distancia de cualquier discusión, decisión o intervención en los asuntos de Palacio. La pregunta que me hace a mí habría que hacérsela también al resto, si están dispuestos a dejar de lado diferencias y trabajar unidos. Yo siempre estaré dispuesta a trabajar por Colombia“, aseguró en entrevista con este medio.

Además, tampoco han pasado de agache los señalamientos de su presunta participación en hechos de corrupción en el Gobierno, así como su cercanía con el cuestionado ministro del Interior, Armando Benedetti. Precisamente, el funcionario es sujeto de indagación interna por parte de la Cancillería por presunto abandono de cargo cuando era embajador en Venezuela y por supuestos actos de violencia de género mientras fungía como representante de Colombia ante la FAO. Por su cercanía con Benedetti, Sarabia envió una carta a la Procuraduría para apartarse de los casos en contra del mininterior por un posible conflicto.

Sobre su permanencia en el cargo, la canciller ha dicho que se está tomando un día a la vez y está enfocada en seguir con su gestión en la cartera de Exteriores.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.