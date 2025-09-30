Partido Conservador respaldará archivo de reforma a la salud: así estarían los votos

Senadora del partido Conservador durante el debate de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro la cual se hundió en la Comisión Séptima del Senado Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Previo al arranque de la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, anunció que su colectividad respaldará el archivo de este proyecto de ley presentado por el Gobierno.

La congresista, que también integra esta célula, resaltó que su respaldo a la bancada uribista se debe a que “el proyecto del Ejecutivo no solo agrava la difícil situación del sistema, sino que también implica un gasto desbordado del presupuesto en salud, sin contar con fuentes claras de financiación”.

Blel reafirmó su postura de abril del 2024, cuando junto con otros siete senadores lideró el hundimiento de este mismo proyecto. La decisión se alínea con las más recientes votaciones de la bancada conservadora ante iniciativas gubernamentales en las que también negaron el paso de tres consultas populares y respaldaron el hundimiento de la reforma a laboral en esta misma Comisión (pese a su posterior aprobación).

El respaldo conservador a esta ponencia genera mayores divisiones dentro de la sala, dado que, según señaló Blel, tampoco votaría una ponencia alternativa ante la falta de fuentes de financiación. “Ante la negativa del gobierno nacional de escuchar, de concertar, de conciliar, pero, sobre todo, de evidenciar fuentes claras, precisas y duraderas de financiación, el partido se mantiene en su postura”, manifestó la parlamentaria.

Con tres apoyos, de momento, la ponencia de archivo podría ir tomando fuerza. Sin embargo, existen dos votos que cambiarían el escenario de la reforma a la salud, dado que el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Pinto (Liberal), aún no toma parte sobre su voto a este proyecto, mientras que la senadora Berenice Bedoya (ASI) retiró su ponencia alternativa, razón por la que vuelve a ser un interrogante su postura.

El Partido Conservador reafirma su posición de ❌NO acompañar la reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional y anuncia su respaldo a la ponencia que pide su archivo.



— Partido Conservador (@soyconservador) September 30, 2025

Respecto al texto presentado por Norma Hurtado (La U), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres), la propuesta es modificar diversos factores de la reforma y mantener un modelo mixto. Sin embargo, la bancada oficialista ha rechazado la propuesta al señalar que “la llamada “ponencia alternativa”, no mejora el acceso a los servicios ni la transparencia en el uso de los recursos: propone más dinero para el despilfarro de las EPS”.

Y si bien se podría esperar una conciliación sobre este texto, los cinco congresistas que firmaron la ponencia positiva propuesta por el Gobierno estiman que su texto tampoco prosperará, ya tienen lista la carta que se jugarán para garantizar una aprobación del texto: la apelación.

El documento ya se encuentra listo. Similar a lo sucedido con la reforma laboral, el senador Fabián Díaz, quien firma la ponencia positiva, señaló que en caso de hundimiento de este proyecto de ley, apelaría para que se busque su aprobación en una nueva comisión.

