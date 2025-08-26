Aprobaron actas para subsanar trámite de la pensional de Petro en el Congreso

La plenaria de la Cámara aprobó este 26 de agosto las actas que buscan subsanar el trámite de la reforma pensional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La plenaria de la Cámara tramitó en la noche de este martes las actas que se emitieron durante las sesiones extras que se citaron para subsanar el trámite de la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esa corporación le dio 107 votos a favor al acta 257 del 28 de junio de 2025, que es la que da por subsanado el trámite de esa reforma tal cual lo solicitó la Corte Constitucional dentro del análisis que le está realizando.

Luego, con 72 votos a favor, se le dio vía libre al acta 256 del 27 de junio de este año, que es la que con más fuerza cuestionó la oposición. En efecto, los contradictores del Ejecutivo coincidieron en que ahí habría un posible vicio, pues la misma se anunció sin que existiera quorum decisorio y sin haber agotado la votación del orden del día.

En todo caso, la corporación que lidera el representante Julián López (La U) avanzó en esa discusión y aprobó las dos actas para serle remitidas al alto tribunal, donde se hace un análisis constitucional que está siendo seguido por el Gobierno.

Eso explica por qué en esa plenaria estaban los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, dialogando constantemente con los representantes.

Ahora que se terminó esta fase del trámite legislativo, le corresponde a la Corte Constitucional determinar si los vicios que advirtió para la reforma pensional fueron o no sancionados. El presidente Petro le hace seguimiento a todo este proceso.

