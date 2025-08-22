“Reforma pensional no está engavetada”, presidente de la Corte Constitucional

El magistrado también se pronunció sobre los atentados terroristas del pasado 21 de agosto en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante el XX conversatorio de la Corte Constitucional, el presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió al trámite de la reforma pensional que avanza en esa corporación. Ante señalamientos que le hace el gobierno de, supuestamente, querer engavetar la iniciativa, el togado aseguró que la demora no se debe a un capricho suyo.

“No es que se halla engavetado el tema, no es que se demore por culpa de un magistrado, en este caso por el magistrado sustanciador. Es que mientras no se nos suministre la información correspondiente, no se puede avanzar y en ese sentido no es responsabilidad de nadie”, aseguró el ponente del caso. Las declaraciones de Ibáñez responden a comentarios del presidente Petro sobre la reforma demandada.

“Sé que Ibáñez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral”, escribió el mandatario en la red social ‘X’ en julio de este año. Esto se debe a que el pasado 11 de agosto el magistrado pidió nuevas pruebas para el proceso que estudia una demanda de Paloma Valencia en la que pidió tumbar la iniciativa.

Se que Ibañez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral.



La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de estado.



Dudar de la palabra del presidente de la cámara de Representantes y del Presidente de… https://t.co/HoX8ivDHX6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2025

El proyecto fue devuelto a la Cámara de Representantes el pasado 17 de julio por orden de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que lo decidió de manera unánime al encontrar que la iniciativa fue tramitada con errores. Al devolverlo, el alto tribunal pidió al Congreso volver a debatir y votar, para subsanar los vicios de trámite.

La reforma fue aprobada nuevamente por la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 28 de junio. Sin embargo, el revisar los documentos enviados por el Congreso, el magistrado Ibáñez consideró que las actas correspondientes a las sesiones plenarias de los días 27 y 28 de junio de 2025, aún no habían sido aprobadas formalmente por la cámara baja.

Por otro lado, el presidente de la Corte se pronunció sobre los atentados que ocurrieron el pasado 21 de agosto en Cali (Valle del Cauca), y Amalfi (Antioquia). “Nos estamos devolviendo en temas de paz, de tranquilidad y de convivencia respecto a las instituciones”, aseguró el togado.

Sobre los atentados, Ibáñez hizo un llamado “respetuoso” a las autoridades administrativas, a la fuerza pública, a los organismos de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar estos hechos terroristas.

Asimismo, el togado pidió al gobierno de Petro que “oriente, como responsable de esos asuntos, las medidas que terminen por garantizar la efectividad de los derechos a la vida, a la integridad personal, y que garanticen la convivencia pacífica, la paz tanto en todo el territorio nacional”.

