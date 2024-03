Reforma pensional: estas fueron las ‘peleas’ en la plenaria del Senado

Presidente del Congreso, Iván Name, y senador David Luna. Foto: Senado

El trámite de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro ha subido la temperatura en la plenaria del Senado, donde este 20 de marzo la votación de impedimentos, la ausencia de algunos congresistas y las solicitudes para tener la palabra han generado malestares y gritos entre los senadores.

La primera discusión se debió a la votación del impedimento presentado por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien dijo tener un conflicto de interés para votar porque uno de sus familiares estaría realizando trámites para pensionarse. Aunque este argumento se vio en otros impedimentos, solo la de Motoa fue aprobada.

“La estrategia del Gobierno es evidente: impedir que quienes estemos en contra de la reforma pensional demos el debate. O deciden recusar o aceptar nuestro impedimento. Se han presentado alrededor de 60 impedimentos, todos negados y el mío fue aprobado por las mismas circunstancias”, indicó el senador.

🚨🚨La estrategia del Gobierno es evidente: IMPEDIR que quiénes estemos en contra de la #ReformaPensional demos el debate. O deciden recusar o aceptar nuestro impedimento. Cuando se han presentado alrededor de 60 de ellos, todos negados, y el mío fue aprobado en las mismas… pic.twitter.com/mIOn6mnDCy — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) March 20, 2024

La votación causó malestar entre los congresistas de Cambio Radical y el Centro Democrático, que indicaron que se trató de algo injusto e irregular. Desde la coalición oficialista, el senador Inti Asprilla dijo que quienes debían votar el impedimento de Motoa era la oposición que no estaba para romper el quórum. Finalmente, se reabrió la votación y se negó el impedimento.

De otro lado, el senador David Luna, también de Cambio Radical, le levantó la voz al presidente del Congreso, Iván Name, por no habérsele otorgado el derecho a réplica tras haberse sentido mencionado por Asprilla. “No me va usted a enseñar el reglamento, yo lo escribí hace 30 años”, le dijo Name a Luna, quien reprochó y dijo conocer el reglamento. Luego, ambos se disculparon y dijeron a los colombianos que es normal que a veces se suba el tono.

Sin embargo, la mayor polémica, que inició un día antes cuando se votaron las mociones de censura del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, son los impedimentos, pues la coalición de Gobierno menciona que los senadores las están presentando para frenar el debate.

“Se están radicando impedimentos un mes después. No podemos tener abierto eternamente la radicación de impedimentos. Presidente Name, le hago dos propuestas: cierre la radicación de impedimentos o establezca un plazo máximo”, dijo el senador Asprilla.

No obstante, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia indicó que los impedimentos se pueden presentar en cualquier momento: “No es verdad que uno no pueda presentar impedimentos al principio o durante el trámite, lo dice la Ley Quinta. Me preocupa el nivel de mentiras que se dice aquí”.

La reforma pensional avanza, por lo pronto, en la discusión de las proposiciones que hacen los senadores, entre esas, la de abrir una sesión informal para escuchar a diferentes actores que pueden verse beneficiados o afectados por el proyecto y que fue aprobada. La sesión se levantó a las 2:30 de la tarde y se citará por Secretaría.

