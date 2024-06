Oposición cuestionó “vicios de trámite” en el debate de la reforma pensional en Cámara

La plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Óscar Pérez

Con siete días hábiles para recibir el último visto bueno en el Congreso, la reforma pensional ya ha causado controversias en la plenaria de la Cámara de Representantes por cuenta de señalamientos de congresistas de la oposición, que cuestionan a mesa directiva de la corporación legislativa por, presuntamente, permitir que los ministros presentes— del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez— tomaran el mando de la discusión. Además, piden que se aplace la discusión de la reforma para realizar una audiencia pública.

Cerca de las dos de la tarde, los representantes Hernán Cadavid y Juan Felipe Corzo (ambos del Centro Democrático) presentaron una recusación contra el vicepresidente de la Cámara, Fernando David Niño (Partido Conservador). De acuerdo con lo presentado en la plenaria, la sesión de este martes habría “incurrido en vicios de trámite, violando la Ley 5 de 1992 y desconociendo la voluntad de las mayorías, interrumpiendo una votación ya iniciada y además con el resultado suficiente para conocer la voluntad de la plenaria″.

Sugerimos: De la Calle criticó millonarios contratos del CNE: “Es un verdadero disparate”

“Aquí estamos dando la cara, presidente [refiriéndose a Niño, quien preside la plenaria este martes], porque su conducta está demostrando parcialidad en función del proyecto del Gobierno y vuelvo e insisto en este sentido: nada tienen que estar haciendo los ministros del Gobierno en este momento sentados al lado del presidente de la Cámara de Representantes o, en su caso, que está fungiendo como presidente, recibiendo órdenes e interrumpiendo votaciones. Yo reprocho y denuncio ante los medios de comunicación esa conducta que es, a todas luces, abusiva y vulnera la independencia de la Cámara”, afirmó Cadavid.

Nada tienen que estar haciendo los ministros de Interior y Trabajo subidos en la Presidencia de la Cámara dando órdenes



Empieza la discusión sobre reforma pensional y no vamos a dejar irrespetarnos del gobierno pic.twitter.com/C3J1wLPkAU — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) June 11, 2024

Los legisladores señalaron que se suspendió la votación de proposiciones para modificar el orden del día cuando ya había 128 votos (71 por el sí y 57 por el no). De acuerdo con la mesa directiva, la acción se dio porque varios representantes lo habían solicitado, pues no hubo claridad en si se estaba excluyendo de la agenda la reforma pensional. Algunos representantes de la oposición acusaron a la mesa directiva de haberlo hecho por “orden del ministro del Interior”.

La violación habría sido contra los artículos 132 y 133 de la citada ley, en los que se explica que, al anunciarse el inicio de la votación, esta “no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma como se está votando” y también que “durante las votaciones no se podrá explicar el voto”. Además, indicaron que Niño ya había sido recusado previamente, pero este recurso no había sido solucionado por la Comisión de Ética, como corresponde en estos casos.

Las discusiones fueron también por la audiencia pública sobre la reforma, que ya generó controversia la semana pasada. El pasado 6 de junio, el Partido Conservador denunció que no se respetaron las garantías de la oposición, pues el presidente de la corporación legislativa, Andrés Calle (Partido Liberal), se negó a que esta se pudiera realizar el 12 de junio, argumentando el corto tiempo que queda para que la propuesta sea aprobada.

Le puede interesar: Esta es la polémica detrás de audiencia pública de la reforma pensional en el Congreso

“Para mañana tenemos más de 125 inscritos para la audiencia pública. Yo creo que eso es muy importante y muy diciente. Constitucionalmente, se debe respetar y proteger el derecho a la ciudadanía a ser escuchada, a la participación de la ciudadanía y sobre todo la significación y la importancia del proyecto de ley. Es una ley que debería ser para 100 años, que habla de las generaciones futuras. En Senado, se demoró el estudio más de un año y [tuvo] seis audiencias públicas. Entonces cerremos la Cámara porque aquí hemos tenido menos de un mes y solo ha habido una audiencia pública. La gente tiene muchas inquietudes”, apuntó Luis Miguel López (Partido Conservador).

El representante pidió a los congresistas que se aplazara la discusión de la pensional para después de la realización de la audiencia pública, pues así “no se constituiría un vicio de trámite en la reforma pensional”. Propuso que el debate continuara el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana.

“La plenaria de la Cámara se respeta. Nosotros tenemos nuestros tiempos, no los del Gobierno”, afirmó la representante Juana Carolina Londoño (Partido Conservador). “Hagamos la audiencia mañana. Aquí la gente ha estudiado, los colombianos están esperando lo que nosotros propongamos. Entonces hagámoslo con mucha altura, y que se demuestre que la Cámara es independiente”, añadió.

En plenaria de @CamaraColombia dejamos constancia sobre el trámite que debe surtir la #ReformaPensional "La Cámara debe demostrar que actúa con independencia". @soyconservador pic.twitter.com/tptOnHYSap — Juana Carolina (@juanacarolinaco) June 11, 2024

El representante David Racero (Pacto Histórico) afirmó que el oficialismo no se oponía a la realización de la audiencia pública y recordó que se podía continuar con el trámite “sin caer en ningún tipo de vicio, como algunos están sugiriendo, para generarle terror a la plenaria”.

Lea también: La reforma pensional enfrenta una semana clave en Cámara: ¿en qué va el proyecto?

“Desde que empezó el debate de la pensional en Cámara han tratado de hacer de todo, colocando frente al Consejo Nacional Electoral, supuestamente porque se violan los derechos de la oposición, colocar una tutela. Todo les han negado. Ellos se amparan supuestamente en que se les viola su derecho a la oposición. Para nada, garantías han tenido todo este período”, dijo. “Eso no quiere decir que no se pueda continuar con el trámite. Podemos continuar con el trámite de la pensional sin viciar el procedimiento, puede haber más discusiones, cuando quiera vamos y hablamos por fuera del debate, pero se puede continuar e invito a la plenaria a continuar el debate”, agregó.

Las recusaciones ya generaron que las bancadas del Partido Liberal, el Partido de la U y el Centro Democrático se retiraran del recinto debido a que estas no se han resuelto y porque todavía no se ha realizado la audiencia pública. De la misma forma, los congresistas del Partido Conservador se retiraron del recinto por la recusación que tienen en su contra. Así, congresistas pidieron que se aplazara el debate de la pensional para que no se rompiera el quórum para los siguientes proyectos. Sin embargo, el representante Niño anunció que se continuaría con este, como fue aprobado en el orden del día.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.